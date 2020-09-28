شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل أمريكى بعد تناول كميات كبيرة من حلويات مصنوعة من العرقسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي رجل في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بعد تناول الكثير من عرق السوس الأسود ، والذي يحتوي على مركب معروف أنه سام إذا ما تناول بجرعات كبيرة ، وفقا لتقرير لصحيفة sciencealert ، حيث كان الرجل البالغ من العمر 54 عامًا في مطعم للوجبات السريعة عندما شهق فجأة ، وبدأ يرتجف وفقد الوعي، ووجد طاقم الطوارئ الطبي أن الرجل كان يعاني من الرجفان البطيني ، وهي مشكلة في نظم القلب تهدد حياته تلقى الرجل الإنعاش القلبي الرئوي واستعاد وعيه لفترة وجيزة قبل نقله إلى المستشفى.

وكشف نقاش مع عائلة الرجل أنه كان يتبع نظامًا غذائيًا سيئًا ، حيث يستهلك علبة أو عبوتين كبيرتين من الحلوى الطرية كل يوم ، والقليل من الأشياء الأخرى قبل بضعة أسابيع ، تحول الرجل من تناول حلوى حمراء بنكهة الفاكهة إلى حلوى عرق السوس السوداء .

غالبًا ما يحتوي عرق السوس الأسود على مركب يسمى glycyrrhizin ، وهو مشتق من جذر عرق السوس ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA)، يمكن أن يكون تناول الكثير من جذر عرق السوس أو الحلوى المنكهة بجذر عرق السوس أمرًا خطيرًا لأن الجلسرهيزين يخفض مستويات البوتاسيوم في الجسم. هذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإيقاعات القلب غير الطبيعية.

في حالة الرجل ، أدى الانخفاض الشديد في مستويات البوتاسيوم إلى مشاكل في القلب تلقى الرجل العلاج لاستعادة مستوياته من البوتاسيوم ، إلى جانب علاجات أخرى متعددة في وحدة العناية المركزة ، بما في ذلك وضعه على جهاز التنفس الصناعي على الرغم من هذه الجهود ، توفي الرجل بعد 32 ساعة من وصوله إلى المستشفى.

وأكد الأطباء أن تناول 2 أونصة فقط من عرق السوس الأسود يوميًا لمدة أسبوعين يمكن أن يسبب مشاكل في ضربات القلب ، خاصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكبر.