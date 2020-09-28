شكرا لقرائتكم خبر عن حليب الأم وكورونا.. دراسة جديدة تؤكد قدرته عى قتل الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أجراها باحثون بجامعة بكين الصينية أن حليب الأم يمكن أن يساعد في مكافحة فيروس كورونا، حيث وجد باحثون صينيون أن التعرض لحليب الثدي البشري يساعد في قتل الفيروس المسبب لـ Covid-19.

ووفقا لتقرير لصحيفة SOUTH CHINA POST أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء صينيون أن حليب الأم يمكن أن يمنع أو يعالج كوفيد -19، حيث اختبر فريق بحثي في بكين تأثير لبن الأم البشري على الخلايا المعرضة لفيروس كورونا، تم جمع الحليب في عام 2017 ، قبل وقت طويل من بدء الوباء ، وتنوعت أنواع الخلايا التي تم اختبارها من خلايا الكلى الحيوانية إلى خلايا الرئة والأمعاء البشرية، كانت النتائج هي نفسها قتل الحليب معظم سلالات الفيروس الحية.

كتب الفريق بقيادة البروفيسور تونج ييجانج من جامعة بكين للتكنولوجيا الكيميائية في ورقتين بحثيتين تم نشرهما على biorxiv.org إن حليب الثدي كان يمنع التعلق الفيروسي والدخول وحتى التكاثر الفيروسي بعد الدخول، حيث كان يُنظر سابقًا إلى الرضاعة الطبيعية على أنها تزيد من خطر انتقال الفيروس.

قام تونج وزملاؤه بخلط بعض الخلايا السليمة في حليب الثدي البشري ، ثم غسلوا الحليب وتعريض الخلايا للفيروس، لاحظوا أنه لم يكن هناك تقريبًا أي ارتباط فيروسي أو دخول إلى هذه الخلايا ، كما أوقف العلاج أيضًا تكاثر الفيروس في الخلايا المصابة بالفعل، وخلصوا إلى أن حليب الثدي يمكن أن يثبط العدوى ، المعروف بالفعل أن له تأثيرات قمعية على البكتيريا والفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

قال تونغ وزملاؤه إنهم لم يعثروا على أي علامة على الضرر الناجم عن اللبن البشري ، والذي "يعزز تكاثر الخلايا" أثناء قتل الفيروس.