سبب شدة أعراض فيروس كورونا لدى بعض المرضى

من الملاحظ أن مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، تتفاوت حدة إصابته من شخص إلى آخر، وبالرغم من أن هنالك عوامل تؤثر على ذلك، تتعلق بالعمر و بالصحة العامة ككل، إلا أن دراسة جديدة أوضحت السبب المباشر لذلك، وإليكم التفاصيل في موضوع اليوم.

شدة أعراض كورونا:

في دراسة حديثة نشرت في مجلة العلوم وأجراها باحثون من جامعة روكفيلر الأمريك، وجد الباحثون أن ما نسبته 10% من المرضى المصابين بحالات شديدة من عدوى كوفيد-19 تظهر في أجسامهم أجسام مضادة ذاتية تهاجم الجهاز المناعي بدلاً من مهاجمة الفيروس، فتؤدي إلى تفاقم العدوى بشكل خطير.

تفاصيل الدراسة:

اشتملت الدراسة على 987 مريضًا مصابًا بحالات مهددة للحياة من عدوى كوفيد-19. وأظهرت التحاليل المخبرية وجود أجسام مضادة ذاتية لدى 101 مريض على الأقل تهاجم مجموعة من الإنترفيرونات في الجسم، وهي بروتينات مناعية تفيد في مكافحة العديد من أنواع العدوى والأمراض، مثل السرطان، والتهاب الكبد، والإيدز، وغيرها.

وفي المقابل لم يُلاحظ وجود هذه الأجسام المضادة الذاتية لدى أي من المرضى المصابين بحالات خفيفة من عدوى كوفيد-19.

نتيجة الدراسة:

لاحظ الباحثون بأن 94% من حالات تشكل الأجسام المضادة الذاتية كانت تحدث عند الرجال، وهو ما ينسجم مع الإحصائيات العالمية التي أظهرت بأن معظم الحالات الشديدة من عدوى كوفيد-19 تحدث عند الرجال.

وبحسب الباحثين، فإن هذه النتائج تُشكل فتحاً علمياً هاماً لأنها توضح السبب وراء نسبة معتبرة من الإصابات الشديدة بعدوى كوفيد-19، وسيكون لها تطبيق فوري في المجال السريري. ففي حال ظهور نتيجة إيجابية للعدوى بكوفيد-19، ينبغي إتباعها مباشرة باختبار للتحري عن الأجسام المضادة الذاتية، فإذا كانت نتيجة الاختبار الثاني إيجابية أيضًا فهذا يستلزم رعاية طبية خاصة مع إمكانية البحث عن علاجات للتخلص من تلك الأجسام المضادة الذاتية.