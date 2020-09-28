ماهي اعراض الحمى القرمزية عند الكبار، الحمى أحد أهم وأول الأعراض، بالإضافة إلى مجموعة من الأعراض التي ترافق الإصابة بالحمى، والأهم معرفته أن الحمى القرمزية دوت الخليج مرض بكتيري، الشفاء منه يحتاج إلى وقت وعناية صحية وعلاج طبي.

ماهي اعراض الحمى القرمزية عند الكبار:

ذكر موقع "ويب طب" مجموعة من الأعراض التي تسببها الحمى القرمزية وهي:

الحمى وارتفاع حرارة الجسم وقشعريرة.

ضعف عام في الجسم وآلام متفرقة.

ظهر الطفح الجلدي أحمر اللون في الوجه والجسم ككل.

احمرار شديد في ثنايا الجسم.

تورم وانتفاخ بالغدد الموجودة في العنق.

تورم في العقد الليمفاوية.

طبقة بيضاء على اللسان تبدأ بالتقشر تاركة وراءها احمراراً.

غثيان وتقيؤ وفقدان للشهية.

صداع مستمر.

ألم في الحلق وصعوبات في البلع.

آلام في البطن.

أسباب الحمى القرمزية:

الحمى القرمزية دوت الخليج مرض فيروس ينتقل بالعدوى من خلال:

لمس جسم مريض بالحمى القرمزية.

السعال أو العطس ينتشر البكتيريا إلى خارج جسم المصاب، ويمكن للأسطح و الهواء أن يكون ملوث.

تناول طعام أو شراب ملوث.

علاج الحمى القرمزية:

المضادات الحيوية ضرورية لعلاج الحمى القرمزية.

المسكنات وكريمات الجلد علاج إضافي يسرع في الشفاء من الحمى القرمزية.

الغرغرة بماء دافئ مع ملح.

شرب مشروبات دافئة.

الإكثار من تناول الماء.

تناول طعام صحي لين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.