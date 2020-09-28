العناية بالبشرة تبدأ من تقشير البشرة لكي نتخلص من الجلد الميت و يتم تفتيح مسام البشرة و الجلد و التقشير يكون عن طريق اختيار النوع المناسب للبشرة حتي لا نتعرض لاي حساسية و تظل البشرة محتفظة بنضارتها و لا تتعرض لأي التهابات و لذلك المواد الطبيعية هي الحل الأمثل .
و تستخدم لتقشير البشرة القهوة الخام لأنها من أفضل المواد التي تساعد على تقشير البشرة لما تحتويه. من خصائص مضادات الالتهابات و يزيد من إنتاج الكولاجين مما يساعد على جعل البشرة ناعمة الملمس و صحية .
و يتم خلط ملعقة من القهوة مع المياه أو زيت الزيتون و وضعها على الوجه ثم و تركها ربع ساعة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر ثم تجفيف الوجه جيدا ونحصل على النتيجة التي نبحث عنها
استخدام البيكنج صودا كمادة مقشرة و يتم خلط ملعقة منها مع المياه و وضعها على الوجه و يترك ربع ساعة ثم يتم غسل الوجه جيدا وتنشيفه و نحصل على وجه ناعم جدا .و يمكن استخدامها مع العسل لاصحاب البشرة الدهنية .
و يوجد ايضا قناع الافوكادو و السكر والعسل حيث يساعد السكر على التقشير و العسل والأفوكادو يساعدون علي ترطيب الوجه . و يتم هرس الأفوكادو و خلطه مع العسل و السكر و وضعها على البشرة وتركهم نصف ساعة ثم فرك الوجه ثم غسلها بالماء الفاتر و تجفيف الوجه جيدا و بذلك نحصل على بشرة ناعمة و نضرة وصحية بأسلوب طبيعي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العنايه بالبشره والجسم بأحدث الوصفات الطبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.