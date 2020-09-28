دراسة: تأثير القهوة على مرضى سرطان القولون

جدة-ولاء حداد الاثنين,28 أيلول (سبتمبر) 2020 - 20:57
في دراسة حديثة سوف تلقى إعجاب عشاق القهوة، أضيف إلى فوائد القهوة المتعددة فائدة جديدة مهمة، وهي أن للقهوة وشربها بانتظام تأثير إيجابي على صحة مرضى سرطان القولون و المستقيم، فكيف ذلك؟
القهوة والسرطان:
أظهرت دراسة حديثة أجريت على 1171 مريضًا مصابًا بسرطان القولون والمستقيم المتقدم أو المنتشر، أن زيادة معدلات شرب القهوة ارتبطت بانخفاض خطر تطور المرض والوفاة.
تفاصيل الدراسة:
بحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "JAMA Oncology" الأسبوع الماضي ، طُلب من المرضى ملء استبيان حول نظامهم الغذائي وعادات استهلاكهم للقهوة، منذ عام 2005 وحتى 2018.
ووجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين شربوا كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا زاد معدل بقائهم على قيد الحياة بنسبة 11% مقارنة بمن لم يشربوا القهوة، كما أظهرت النتائج زيادة بنسبة 5% في معدل العيش من دون تقدم أو تفاقم لمرض السرطان.
نتيجة الدراسة:
كشف الباحثون عن أن أولئك الذين شربوا المزيد من القهوة، أو أكثر من أربعة أكواب في اليوم، لديهم معدل بقاء متزايد بنسبة 36%، وزيادة بنسبة 22% في معدل العيش من دون تقدم في مستوى المرض.
ويشدد أحد كبار مؤلفي الدراسة، كيمي نج، من معهد دانا فاربر للسرطان، على أنه من السابق لأوانه التوصية بتناول كميات كبيرة من القهوة كعلاج محتمل لسرطان القولون والمستقيم، موضحًا أن الدراسة تشير إلى أن شرب القهوة ليس ضارًا بل قد يكون مفيدًا.
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