مشروب سحري للتخسيس وحرق دهون البطن بدون رجيم من المنزل

مشروب سحري للتخسيس كل إنسان يتمنى أن يأكل كل أنواع الطعام اللذيذة دون اكتساب الوزن الزائد ولكن في خلال الفترة السابقة والتواجد المستمر في المنزل بسبب أخذ التدابير الوقائية والاحترازية فقد لاحظ البعض زيادة في أوزانهم و سنقوم سوياً بعرض مشروبات سحري للتخسيس و العمل علي زيادة معدلات الحرق في الجسم وأيضاً لإزالة السموم من الجسم بشكل طبيعي دون الحاجة إلى شراء أدوية غير مصرح بها من هيئة الغذاء والتي تسبب أضرار شديدة للجسم بجانب الأسعار المبالغ بها لهذه الأدوية.

مشروب سحري للتخسيس

مشروب منقوع البقدونس

يعد البقدونس من أفضل المشروبات التي تساعد علي زيادة معادلات الحرق في الجسم و سرعه فقدان الوزن بالإضافة إلي أنه ينظف الجسم من الشوائب والسموم و قدره الجسم علي التخلص منها و هو أيضاً غني بالألياف التي تعطي الإنسان بالشبع لفترات طويلة ، و البقدونس يحارب السليوليت. و سنقوم سويا بعرض هذه الوصفة السحرية للتخلص من الوزن الزائد و الاستفادة من عناصر البقدونس المفيدة للتخلص من السموم و السليوليت كما يساعد علي منع العديد من مشاكل الكلي و أمراض المسالك البولية.

نحضر خمس ملاعق كبيره من البقدونس المفروم و نضع عليه لتر من الماء و طريقه إعداد المشروب كما يلي:

نقوم بغلي ليتر الماء جيداً ثم نضيف إليه البقدونس المفروم ثم يترك للنقع لمدة 10 دقائق.

يصفي المشروب جيداً.

تناول عدد 2 كوب إلي 3 كوب من منقوع البقدونس يوميا.

يتم شرب منقوع البقدونس لمدة 5 أيام متتاليه علي ألا يزيد معدل تناول المشروب عن ليتر واحد فقط يومياً.

مشروب سحري للتخسيس و هو القرفة و العسل و الليمون

القرفة تساعد علي زيادة معدل الحرق في الجسم كما تساعد علي تفريغ محتويات المعدة بصوره بطيئة مما يعمل علي الإحساس و الشعور بالشبع لفترات طويلة و إضافة العسل تكون بديله عن السكر للعمل علي تقليل السعرات الحرارية و هو أيضا مفيد للجسم و لا يحزن في الخلايا .

طريقه التحضير

نصف ملعقه من مطحون القرفة علي كوب من الماء المغلي .

نقوم بتحليه القرفة بملعقة من العسل و يمكن الاستغناء عنها حسب الرغبة.

و نقطع الليمون شرائح و يوضع علي المشروب و يغطي لمدة دقيقتين ثم نتناوله.

مشروب الشاي الأخضر

الشاي الأخضر له دور أساسي في زيادة معدلات الحرق للجسم حيث تم إثبات أن المادة الفعالة في الشاي الأخضر تعمل علي زيادة معدلات الأيض لذا ينصح بتناول كوب واحد علي الأقل يومياً من مشروب الشاي الأخضر بعد الوجبة الدسمة خاصةً ويفضل أن يضع عليها عصير الليمون.

مشروب ماء جوز الهند والشمر

المقادير

واحد كوب من ماء جوز الهند.

ربع كوب أناناس مقطع.

ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

يتم وضع جميع المكونات وضربها جيدا مع إضافة مكعبات الثلج للاستمتاع بهذا المشروب الصحي الذي يعمل علي التخلص من الوزن الزائد ويعمل ماء جوز الهند علي سد الشهية عند تناوله بالإضافة إلي تحسين ونضارة البشرة.

عصير الخيار

من المعروف أن الخيار يحتوي علي سعرات حرارية قليلة كما يحتوى علي مضادات الأكسدة بشكل كبير أيضاً يغني بالألياف والمعادن يمكن تناول عصير الخيار المنعش قبل النوم بشكل يومي ولتحسين سرعة الحرق في جسم الإنسان بشكل طبيعي يمكنك إضافة عصير الليمون مع عصير الخيار ليعطي نتائج افضل ويحسن من مذاق عصير الخيار كما يمكنك إضافة الزنجبيل الذي يساعد في رفه مستوى الحرق بشكل ملحوظ, بالإضافة إلى انه يعمل علي تقليل معدل السكر في الدم.