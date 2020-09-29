ماهو التخثر الوريدي العميق في الساق وما أسبابه

التخثر الوريدي العميق حالة صحية تحدث غالبًا في أوردة الساقين، وقد تحدث بدون أي أعراض، إلى أن تتفاقم الإصابة وتبدا ظهور الأعراض، ذكر موقع " مايو كلينك الطبي" أن التخثر الوريدي العميق أنه نوع من أنواع الجلطات الدموية وأنه حالة خطيرة يمكن أن تنتقل إلى مناطق أخرى في الجسم تهدد الحياة.

أعراض التخثر الوريدي العميق:

تورم في الساق المصابة.

ألم في الساق.

الشعور بتشنجات أو تقرح في الساق.

إحمرار الجلد في الساق وتغير لونه.

الشعور بالحرارة في الساق المصابة.

أسباب التخثر الوريدي العميق:

الإصابة باضطراب تجلط الدم الوراثي.

البقاء في السرير لفترات طويلة لمرض معين.

الإصابات أو الجراحات الطبية يكثر بعدها الإصابة بالتخثر الوريدي العميق.

الأم الحامل أكثر عرضة من غيرها بسبب زيادة الضغط على أوردة الحوض والساقين.

تناول أقراص منع الحمل تسبب زيادة نسبة تجلط الدم.

زيادة الوزن أو السمنة.

التدخين مسبب رئيسي لتجلط الدم والدورة الدموية.

السرطان وفشل القلب والتهابات الأمعاء من الأمراض التي ترفع من نسبة التعرض لتجلط الدم.

التقدم في السن يجعل الشخص أكثر عرضة لتجلط الدم.

قلة الحركة أو العمل المكتبي لساعات طويلة وكذلك السفر في رحلات طويلة، من العوامل التي تسبب تخثر الوريد العميق.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.