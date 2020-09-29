فوائد الحبة السوداء لمرضى البواسير، تتلخص في أن الحبة السوداء تحتوي على مضادات أكسدة تساهم في علاج البواسير في مراحلها الأولى، وذلك من خلال تطبيقها على مكان الإصابة، ولها فوائد عدة أيضا.

فوائد الحبة السوداء لمرضى البواسير:

الحبة السوداء غنية بمضادات الالتهاب التي تساهم في تقليل التورم و الالتهاب في البواسير.

مضادات الأكسدة في الحبة السوداء تقاوم الفطريات و البكتيريا الضارة وتحمي نت تطور البواسير.

الحبة السوداء تقلل من تهيج منطقة البواسير وتقلل من الحكة.

تعتبر الحبة السوداء مسكن طبيعي وتساهم في تقليل الآلام الناتجة من البواسير.

تساهم البواسير في تطهير منطقة البواسير و بالتالي التخفيف من مضاعفاتها.

طريقة استخدام الحبة السوداء لعلاج البواسير:

وضع القليل من مسحوق الحبة السوداء في ماء فاتر، وعمل مغطس مائي لمنطقة البواسير، ويمكن إضافة الملح الطبيعي أيضا.

خلط مسحوق الحبة السوداء مع العسل الطبيعي وتطبيق الخليط على منطقة الإصابة وتكرارها ثلاثة أيام.

استخدام زيا الحبة السوداء لوضعه على منطقة البواسير.

وأخيرا من المهم معرفة أن الحبة السوداء لا تكفي كعلاج نهائي للبواسير، وهي علاج مكمل فقط، وتحتاج البواسير إلى استشارة طبيب مختص، وعدم إهمال البواسير في مراحلها الأولى حتى لا تتفاقم الحالة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.