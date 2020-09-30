فرد الشعر الخشن في 10 دقايق بمواد طبيعية 100%

سنعرض عليكم طريقة طبيعية لتطويل وتنعيم الشعر في المنزل كالحرير، كل فتاة تحلم بشعر ناعم مثل الحرير، ولكن في الوقت الراهن أصبح العناية بالشعر في الصالونات بمبالغ باهظة واليوم من خلال موقعنا سنقدم لكي سيدتي طرق العناية بالشعر وفرده بطريقة صحية مائة بالمائة بدون الذهاب للكوفير وبدون أن تعرضي شعرك للمواد الكيماوية المضرة بالشعر، كما قدمنا لكم من خلال الموقع وصفات طبيعية من البصل لتطويل الشعر وعلاج شيب الشعر، وإليكم الوصفات بالتفصيل. وصفة النشا بالبيض لفرد الشعر الخشن: ضعي في إناء ملعقة من النشا وبيضة واحدة وملعقة من العسل، وقومي بالخلط جيدا حتى يصبح مثل الكريم. ثم أدهني الشعر به ومشطيه واتركيه على الشعر لمدة ساعتين. بعد ذلك قومي بغسل الشعر بالشامبو، كررري تلك الماسك على شعرك لمدة شهر حتى يصبح الشعر مثل نجمات السينما. وصفة زيت الخروع مع العسل لفرد الشعر الخشن: ضعي في إناء ملعقة كبيرة من العسل، وثلاثة ملاعق من زيت الخروع، واخلطي جيدا.

ثم طبقي الماسك السابق على الشعر وبعد ساعة اغسلي الشعر وطبقي الماسك يومين بالاسبوع على الأقل. وصفة النشا مع زيت الزيتون والزبادي لفرد الشعر: ضعي في إناء عميق كوب من الزبادي وملعقتين من زيت الزيتون. ثم ضعي ملعقة من النشا، واخلطي كل المكونات السابقة جيدا حتى يمتزج سويا، وضعيه على شعرك لمدة ساعة واغسلي بالشامبو جيدا. ويتم تطبيق تلك الماسك يومين بالأسبوع، حتي تحصلين على نتيجة مهذلة لفرد الشعر بكل سهولة. وصفة البصل لعلاج الشيب وتطويل الشعر: قومي بتقشير وتقطيع ثلاثة بصلات وضعيهم في لتر من الماء على نار هادئة، بعدها بساعة قومي بطفي النار وصفي الماء جيدا. وضعي معهم ملعقة من زيت الخروع، وطبقي الخليط على الشعر واتركية لمدة ساعة، ثم اغسلي الشعر بالشامبو. بعد ذلك كرري الخليط يومين بالأسبوع. فرد الشعر المجعد بالمايونيز: حضري في الأول إناء عميق، وضعي به ملعقتين من المايونيز، وبيضة واحدة.

بعد ذلك قومي بخلط المكونات جيدا، بعد ذلك ضعي ملعقة من زيت الخروع واخلطي المكونات سويا مرة أخرى جيدا.

قومي بطتبيق تلك المكونات على الشعر بعد غسله في الاول جيدا بالشامبو المخصص على حسب نوع شعركــ‌، ضعي بونيه بلاستيك على الشعر.

بعدها اتركي الماسك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

اغسلي الشعر جيدا بالماء والشامبو، وستلاحظين الفرق من أول مرة.

كرري تلك الماسك مرتين بالأسبوع. وصفة النشا بالبيض لفرد الشعر الخشن:وصفة زيت الخروع مع العسل لفرد الشعر الخشن:وصفة النشا مع زيت الزيتون والزبادي لفرد الشعر:وصفة البصل لعلاج الشيب وتطويل الشعر:فرد الشعر المجعد بالمايونيز:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرد الشعر الخشن في 10 دقايق بمواد طبيعية 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.