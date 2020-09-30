طريقة عمل فطيرة التفاح والقرفة الهشة في البيت بمكونات بسيطة

فطيرة التفاح والقرفة الهشة من أروع وصفات الحلويات فنكهة القرفة مع التفاح تعطي طعم لذيذ ورائحة غنية تملأ أرجاء المنزل، ومكونات هذه الوصفة بسيطة كما أن تحضيرها وإعدادها خاليان من التعقيد، إليكم مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها.

مقادير العجينة:

2 كوب ونصف دقيق.

كوب زبدة باردة.

7 ملاعق كبيرة ماء بارد.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

مقادير الحشو:

كيلو ونصف تفاح أخضر.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة قرفة.

3/4 كوب سكر بني.

1/4 كوب سكر أبيض.

2 ونصف ملعقة كبيرة نشا.

عصير نصف ليمونه.

طريقة تحضير العجينة:

لعمل عجينة فطيرة التفاح نضع كل من الدقيق والملح والسكر في محضرة الطعام ونخلطهم جيداً.

نقطع الزبدة الباردة إلى مكعبات صغيرة ونضع نصف الكمية في محضرة الطعام مع الدقيق ونخلطهم، بعد ذلك نضيف باقي كمية الزبدة للخليط ونخفقهم جميعاً.

نضيف للخليط السابق حوالي 6 ملاعق من الماء البارد حتى تعمل على تماسك العجينة، ونقوم بإضافتهم بالتدريج ونخفق في محضرة الطعام حتى نحصل على قوام عجينة فطيرة التفاح المطلوب وهو قوام مفرول إلى حد ما ولا يشبه عجينة المخبوزات.

نخرج العجينة من محضرة الطعام ونجمعها ونقسمها إلى نصفين متساويين، نضع كل جزء في كيس بلاستيك ونضعهما في الثلاجة على الأقل ساعة.

طريقة تحضير الحشو:

بعد غسل التفاح جيداً نقوم بتقشير كل ثمار التفاح لدينا، ثم نقوم بإزالة الجزء الداخلي من التفاح المحتوي على البذر، بعد ذلك نقوم بتقطيع التفاح إلى شرائح بسمك حوالي 1/2 سم بالتقريب،ونقوم بعصر نصف ليمونة على مقدار التفاح حتى لا يتغير لونه.

في إناء على النار نضع الزبدة ثم مقدار السكر لدينا والقرفة ونقلبهم، ثم نضيف إليهم شرائح التفاح مع التقليب ونتركهم على نار هادئة حوالي 5 دقائق حتى يصبح قوام التفاح لين إلى حد ما، بعد ذلك نضيف النشا مع التقليب، ثم ترفع حشوة فطيرة التفاح من على النار وتترك حتى تبرد تماماً.

نخرج العجينة من الثلاجة ونفردها على سطح مغلف بالقليل من الدقيق حتى يسهل علينا الفرد.

نحضر قالب تارت وندهنه بالقليل من الزبدة وننقل العجينة بحرص شديد في القالب، ونسكب فوقها خليط حشو التفاح وفوقها طبقة العجينة الأخرى ونتخلص من أي زيادات خارج القالب.

يوضع قالب فطيرة التفاح في الثلاجة حوالي 10 دقائق قبل خبزه في الرف الأوسط في فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 1/3 ساعة ثم نخفض درجة الحرارة إلى 180 درجة حتى تمام النضج.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد وتقدم في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.