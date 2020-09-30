وصفة لتفتيح الأماكن الحساسة خلال أسبوع فقط بمكونات متوفرة في المنزل

تفتيح المناطق الحساسة قد يكون من أصعب الأمور التي تعاني منها السيدات الذي يسبب الضيق والإحراج، وقد تسبب إحراجا للكثيرين خصوصاً العروس أمر مهم جدا قبل الزفاف، ويحدث ذلك نتيجة عدد من الأسباب مثل، استخدام كريمات إزالة الشعر، وقلة النظافة الشخصية، واستخدام العطور، وسوء التغذية، وارتداء ملابس غير مناسبة للمنطقة الحساسة والمشاكل الجلدية المختلفة، هناك العديد من الطرق الأمنة والصحية لعلاج السواد علي المنطقة الحساسة هي الطرق الطبيعية التي تحتوي علي مكونات متوفرة في المنزل، حيث تعمل المواد الطبيعية علي تفتيح الأماكن الحساسة خالية من المواد الكيميائية الضارة، ولذالك نقدم لكم وصفات بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل للتخلص من اللون الداكن بكل سهولة. وصفة زيت اللوز المر والعسل ملعقة صغيرة من الحليب البودر. ملعقة صغيرة زيت اللوز المر. نصف ملعقة صغيرة عسل. ملعقة صغيرة عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة ماء ورد. وصفة زيت اللوز المر والعسل طريقة التحضير: في وعاء مناسب ضعي في كلا من ملعقة صغيرة من الحليب البودر، وملعقة صغيرة من زيت اللوز المر، ونصف ملعقة صغيرة من عسل النحل، وملعقة صغيرة عصير الليمون، ونصف ملعقة صغيرة ماء ورد، ثم اخلطي المكونات جيدا لتمتزج تماما.

ثم ضعي علي المنطقة الحساسة من الخارج لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي بالماء البارد.

ينصح تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع حتي تلاحظين الفرق. وصفة البرتقال والزبادي ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المجفف ملعقتان كبيرتان من الزبادي. نصف ملعقة صغيرة عسل. نصف ملعقة صغيرة ماء ورد. وصفة البرتقال والزبادي طريقة التحضير: في وعاء مناسب ضعي في كلا من ملعقتان كبيرتان من الزبادي، وملعقة كبيرة من قشر البرتقال المجفف، ونصف ملعقة صغيرة عسل، وملعقة صغيرة ماء ورد، ثم اخلطي المكونات جيدا للحصول علي عجينة.

ضعي الخليط علي الأماكن الداكنة لمدة 20 دقيقة حتي تجف.

يمكن تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع. وصفة عصير الخيار ومسحوق الكركم ملعقتان كبيرتان عصير الخيار. نصف ملعقة صغيرة عصير الليمون. نصف ملعقة مسحوق كركم. نصف ملعقة صغيرة ماء ورد. طريقة التحضير: في وعاء مناسب ضعي في كلا من ملعقتان عصير الخيار، ونصف ملعقة مسحوق كركم، ونصف ملعقة عصير ليمون، ونصف ملعقة ماء ورد، ثم اخلطي المكونات جيدا

ضعي الخليط علي الأماكن الداكنة واتركي لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي بالماء البارد.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع حتي تلاحظين الفرق.

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