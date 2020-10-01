أسباب جفاف الحلق وطرق علاجه

جفاف الحلق عرض صحي يرافق أمراض معينة، وتسببه بعض العادات غير الصحية، وهو حالة صحية لها مضاعفات على البلع وحتى الكلام وغيرها، وعلاجه في الغالب عن طريق العلاجات المنزلية، كل ذلك وأكثر نورده في التالي.

أسباب جفاف الحلق:

من الأسباب المرضية لجفاف الحلق و التي أوردها موقع "ويب طب" التالي:

الإصابة بالتهاب البلعوم.

أمراض الحساسية من الأطعمة و الحيوانات.

الإصابة بمرض التهاب المجاري التنفسية.

تكرار الإصابة بالارتجاع المريئي.

بعض الأدوية يمكن أن تسب جفاف الحلق.

الإصابة بالأمراض السرطانية.

أمراض الفم و الأسنان.

الأمراض التي تسبب قلة إفراز الريق أو اللعاب مثل أمراض الفم و الأمراض التنفسية.

من الأسباب غير الصحية التالي:

التدخين.

عادة فتح الفم أثناء النوم.

عادة التنفس من الفم خلال الاستيقاظ.

جفاف الهواء المحيط بالمكان.

كثرة الحديث خاصة في العمل و المناسبات العامة.

حرارة الطقس و التعرض المفرط لأشعة الشمس.

علاج جفاف الحلق:

السيطرة على المرض المسبب.

العناية بنظافة الفم و الأسنان واللثة.

شرب السوائل الكافية خلال اليوم.

تناول الخضروات و الفواكه الغنية بالسوائل.

في الحالات المتقدمة فهنالك أدوية طبية يصفها الطبيب تزيد من إفراز الريق.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.