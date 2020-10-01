تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة رهيبة وفي أسبوع فقط ستظهر النتيجة

تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة رهيبة وفي أسبوع فقط، حيث أن الشعر الطويل والناعم من الأمور الهامة التي تبحثن عنهم الفتيات بكثرة وغالباً ما يمثل محور اهتمام الفتاة بذاتها، فأول ما تبحث عنه الفتاة عندما تقرر أن تغير مظهرها الخارجي هو شعرها لأنه دائماً ما يمثل عنوان الجمال، ولذلك نقدم لكم عبر موضوعنا علي موقع ثقفني طرق لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة رهيبة وبمكونات طبيعية وتظهر النتيجة بسرعة رهيبة لاحتواء تلك المكونات علي خصائص قادره علي تعزيز نمو الشعر وتعزيز صحته بشكل عام. تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة رهيبة تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة رهيبة المكونات: حزمة من الجرجير طريقة التحضير والاستعمال: خلط الجرجير في الخلاط الكهربائي جيداً حتي نحصل علي عصير سائل، ثم تطبيق الخليط علي الشعر وتدليك الشعر به لمدة تصل الي 10 دقائق، ثم غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ وغسله مرة أخري بالماء البارد.

المداومة علي الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة 4 شهور، وستري النتيجة تدريجياً.

ترطيب الشعر بزيت جوز الهند أو زيت الزيتون والابتعاد عن الزيوت التي تحتوي علي نسبة كبيرة من المواد الكيميائية والزيوت والكريمات الصناعية.

مراعاة عدم ربط الشعر بقوة حتي لا يسبب ذلك تساقطه فربط الشعر أحد أهم الأسباب التي تسبب تساقط الشعر.

عدم الإفراط في غسيل الشعر بالماء حتي لا يفقد الشعر الزيوت التي يفرزها الشعر، كما يجب أيضاً عدم الإهمال في غسله. وصفة الجرجير والثوم لتطويل الشعر وتكثيفه وصفة الجرجير والثوم لتطويل الشعر وتكثيفه المكونات: حزمة من الجرجير ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر ملعقة صغيرة من الثوم طريقة التحضير والاستعمال: وضع الجرجير في الخلاط الكهربائي وخلطه جيداً، ثم أضف اليه زيت الزيتون والثوم.

خلط المكونات مع بعضهما البعض جيداً ألا أن تتداخل المكونات مع بعضهم البعض ثم تطبيق الخليط علي شعر نظيف.

فرك الشعر لمدة 5 دقائق، ثم ترك الخليط علي الشعر لمدة تصل الي 30 دقيقة مع مراعاة تغطية الشعر ببلاستيك غذائي، أو بفوطة نظيفة.

غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ، ثم الماء البارد. وصفة الجرجير وعصير الليمون المكونات: حزمة من الجرجير ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض كوب من الماء الدافئ طريقة التحضير والاستعمال: خلط جميع المكونات مع بعضهما البعض في الخلاط الكهربائي ألا أن تتداخل المكونات مع بعضهما البعض جيداً.

تطبيق الخليط علي الشعر الرطب لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

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