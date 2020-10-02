ماهي فاكهة الجميز وما فوائدها الصحية

الجميز أو ما يسمى بالحماط دوت الخليج فاكهة شرط أوسطية، تشتهر زراعتها في دول حوض البحر المتوسط، إلا أنها تعد من الفواكه النادرة، وتقتصر زراعتها في المنازل أو المزارع الخاصة، وذلك كونها فاكهة لا تحتمل التخزين، ويجب تناولها فور قطفها من الشجر، ولهذه الفاكهة فوائد عدة تحدثت عنها عدد من المواقع الطبية، جمعناها لكم في التالي:

فوائد فاكهة الجميز الصحية:

الجميز يحتوي على مضادات الجراثيم، وبالتالي فهو يطهر الجسم ويخلصه من السموم.

يعزز الجميز من صحة الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على الألياف والماء وعدد من العناصر الغذائية.

المضادات الحيوية في الجميز تعزز مناعة الجسم.

الجميز غني بمضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض والأورام السرطانية.

الألياف في الجميز تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

فاكهة الجميز قليلة السعرات الحرارية وهي تناسب مرضى السكري ومتبعي الحميات الغذائية، وكذلك من يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يساهم في تعزيز صحة الجهاز العصبي المركزي، ويقي من اضطراباته.

تناول الجميز مفيد للبنات حيث ينظم الدورة الشهرية.

الجميز يحمي الجهاز التنفسي من الاضطرابات ويحسن التنفس.

يساهم الجميز في علاج أمراض الكلى وأمراض الكبد.

الفيتامينات و المعادن في الجميز تساهم في علاج الأنيميا وفقر الدم، ويمنح الجسم طاقة ونشاط.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.