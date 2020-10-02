عضة الصقيع .. أسبابها وعلاجها

بعضة الصقيع هو مرض يصاب به الكثير من الأشخاص ويقصد بها هنا عبارة عن تجمد طبقات الجلد حتى تصل إلي طبقة الأنسجة التي توجد تحت الجلد ومع استحداث وسائل العلم الحديث فقد وجد لها اكثر من طريقة للعلاج، وقد يتعرض المريض بفقدان الشعور والإحساس في هذه المنطقة، وتصيب عضة الصقيع أي جزء من أجزاء الجسم ولكنها غالبا ما تصيب عضة الصقيع أصابع اليد او أصابع القدم.

أسباب حدوث عضة الصقيع :

وتحدث عضة الصقيع بسبب تعرض الجلد في فصل الشتاء لدرجة حرارة منخفضة لفترة طويلة، وقد يصل بعض الأشخاص إلي وصول العضلات والأعصاب لدرجة التجمد بالإضافة تجمد الأوعية الدموية.

طرق علاج عضة الصقيع :

يعتمد علاج عضة الصقيع على شكل الإصابة ومرحلتها ومدى تطور الإصابة فإذا كانت في المرحلة الأولي فيمكن عمل كمادات لها ولكن إذا كانت في مرحلة متطورة فيلجأ الطبيب إلي العمليات الجراحية والطرق الطبية الأخري، وفيما يلي علاج عضة الصقيع :