7 قواعد هتخليكي تعيشي حياة زوجية سعيدة

الزواج هو رباط مقدس بين اتنين ، وعلى ما قد كل شخص بيكون متحمس للدخول في مرحلة جديدة من الحياة وهي الجواز ، الا ان في البعض بيسمع كتير لنصايح اللي حواليه اللي في الغالب بيكون معظمها سلبي ، من نوعية “الجواز مش حياة وردية”, “الجواز مش سهل”, الجواز كله مشاكل وخلافات” ، لو انتي مقابلتيش الزوجين اللي قالولك ان الزواج “حياة وردية” يبقى الاكيد انهم فاتهم حاجات كتير معشوهاش ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك 4 قواعد لحياة زوجية سعيدة.

قواعد لحياة زوجية سعيدة:

الحقيقة ان الجواز ممكن يبقى “حياة وردية” ومريحة او مزعج وكله مشاكل ، ده بيعتمد على الطرفين واتقان مهارات الزواج اللي تضمن حياة زوجية سعيدة ، وبغض النظر عن انك شخص كويس ، افتكري دايما انك مش هتقدري لوحدك تنجحي العلاقة الزوجية ، لازم يكون من الطرفين ، انتوا الاتنين عليكم بذل مجهود عشان تنجحوا العلاقة دي ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنقولك على شوية حاجات هتساعدك تعيشي حياة زوجية سعيدة.

1- شريكك فريد من نوعه زي ما هو, متقارنيهوش بحد ابدا:

مقارنة الشريك بشخص تاني تصرف غير مبرر بالمرة ، واحنا متفهمين ان كل واحد بيكون ليه مواصفات وتطلعات في شريك حياته ، وممكن جدا ان الشخص اللي ارتبطتي بيه ده ميكونش فيه كل الصفات اللي انتي كنتي بتحلمي بيها ، ولكن دي مش مشكلة ابدا ، دوري في شريكك على صفات تانية حلوة ، ولو انتي عايزاه ينمي صفة معينة في شخصيته ممكن تساعديه على ده.

2- الوضوح في المسائل المالية:

في معظم الزيجات ، بتحصل خلافات كتير حوالين الامور المالية وميزانية البيت والمصاريف ، عشان كده مهم جدا ان النقطة دي تبقى واضحة ويتم مناقشة الامور المالية بينك وبين شريكك ، لان معرفة الوضع المالي ده هيساعد على التخطيط لمستقبلكم مع بعض بوضوح.

3- عدم محاولة السيطرة على الشريك:

الموضوع بسيط جدا ، الاحترام الاحترام ضروري بين الشريكين ، كتير من حالات الطلاق بتكون بسبب محاولة طرف السيطرة على الطرف التاني بشكل مبالغ فيه ، ده غير مقبول تماما في الحياة الزوجية ، لازم تتعملوا تحبوا, تحترموا, وتقدروا بعض على نفس المستوى.

4- الوقت الخاص مهم:

اكيد كلنا كبشر ممكن يجي علينا وقت ونزهق احيانا من نفس مجموعة الاشخاص اللي حوالينا ، الكلام ده بينطبق على شريكك كمان ، بحكم انكم بتبقوا على مدار اليوم مع بعض وكل يوم ، ده ممكن يخليكوا تحسوا بملل من بعض ، عشان كده مهم جدا ان كل طرف يكون ليه وقته الخاص مع اصحابه من وقت للتاني ، بالطريقة دي مش هتدخلوا في مرحلة الملل من بعض او من الحياة الزوجية عموما.

5- متكتميش مشاعرك ابدا:

في الزواج الناجح ، بتمر مشاعر كتير مختلفة في العلاقة ، والمفروض يكون الشريكين قادرين على التعبير عن مشاعرهم من غير اي تردد ، كتم المشاعر هتحولك لبركان خامد ممكن ينفجر اي وقت.

6- التوافق والثقة هما اساس الحياة الزوجية:

التوافق والثقة هما اساس الحياة الزوجية السعيدة ، مش مطلوب منك تراجعي قايمة طويلة عشان تحددي اذا كان ده الشخص المناسب ولا لا ، مادام في توافق مع شريكك وعارفة حقيقته وهو بالنسبة لك كتاب مفتوح وممكن تثقي فيه بنسبة 100% ، احنا بنقولك ان ده هو المهم.

7- خلي تنظيم الاسرة قرار متبادل بينكم:

من الزواج لتكوين الاسرة وخلفة الاولاد ، الاتنين مختلفين وكل واحد منهم ليه مسؤولياته ، وتكوين اسرة مع شريك حياتك ده تغيير رئيسي في حياتك ، ولازم يكون في مناقشة بينك وبين شريكك ، تقعدوا مع بعض وتخططوا لحياتكم بشكل صح قبل ما تبدأوا الخطوة دي.

اكيد الموضوع محتاج مجهود عشان الجواز ينجح ويستمر مدى الحياة ، خليكي صبورة, محبه, اهتموا ببعض عشان الحياة الزوجية تنجح ، وده بالظبط اللي عملوا اباهاتنا واجدادنا عشان ينجحوا زواجهم ويعيشوا مع بعض طول العمر.

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