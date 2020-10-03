دراسة: تأثير الرضاعة الطبيعية على الإصابة بفيروس كورونا

الوقاية من مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا هو أكثر ما تبحث عنه الدراسات والأبحاث الطبية في ظل الانتشار الكبير للفيروس كعلى مستوى العالم، وهاهي دراسة تضيف إلى طرق الوقاية منه عامل جديد مبشر ومهم، وهو الرضاعة الطبيعة، إليكم التفاصيل:

الرضاعة الطبيعية وكورونا:

ذكرت نتائج دراسة جديدة، أجراها علماء صينيون، أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تساعد على الوقاية من كوفيد-19 أو علاجه، مما يدعم إرشادات منظمة الصحة العالمية بأن الأمهات يجب أن يرضعن أطفالهن حديثي الولادة حتى لو كن مصابات بعدوى فيروس كورونا المُستجد، بحسب ما نشرته "تايمز" البريطانية.

وتوصل باحثون من جامعة بكين للتكنولوجيا الكيميائية إلى أن بروتينات مصل الحليب من ثدي الأم يمكن أن تمنع فيروس كورونا عن طريق "منع الارتباط الفيروسي" وتحول دون دخول أو حتى تكاثر الفيروس بعد الدخول إلى الجسم.

تفاصيل الدراسة:

في الدراسة، قام تونغ ييجانغ، أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الأوبئة، وزملاؤه بتعريض الخلايا السليمة في حليب الثدي البشري لفيروس كورونا المُستجد، ولاحظ الفريق البحثي عدم وجود ارتباط أو دخول الفيروس للخلايا السليمة، بالإضافة إلى توقف تكاثر الفيروس في الخلايا المصابة بالفعل.

وكتب الباحثون: "أشارت هذه النتائج إلى أن حليب الثدي البشري أظهر خاصية عالية لمكافحة سارس-كوف-2"، المسمى بفيروس كورونا.

واكتشف الباحثون أيضا أن بروتينات مصل حليب البقر والماعز يمكن أن يكبح فيروس كورونا بنحو 70%، لكن فعالية مصل حليب الثدي البشري كان أكثر إثارة للدهشة بشكل مذهل حيث قضى على فيروس كورونا بنسبة 98%.