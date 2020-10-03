افضل نظام غذائي لمرضى الجلطة الدماغية، يتلخص في التركيز على الأطعمة التي تساهم في تسريع عملية الشفاء وتعزي صحة الدماغ، ومن جانب آخر التقليل من الأطعمة التي تساهم في رفع نسبة الإصابة بالجلطة الدماغية، كالتالي:

افضل نظام غذائي لمرضى الجلطة الدماغية:

التركيز على الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول وضغط الدم، وتعزيز الصحة العامة مثل:

الإكثار من تناول الخضروات الورقية.

التركيز على الخضروات التي تحتوي على سوائل مثل الخيار والطماطم.

تناول الفواكه قليلة السعرات الحرارية مثل الرمان والكيوي والبطيخ.

شرب الحليب خالي الدسم واختيار منتجات الألبان وفق ذلك.

تناول اللحوم الحمراء فقط، وتناول صدر الدجاج أو الديك الرومي بدون الجلد، واختيار نوعيات أسماك قليلة الدهون.

التقليل من اللحوم بشكل عام والتركيز على الحبوب و البقوليات.

استخدام الصلصات والبهارات المعدة منزليًا، والحد من استهلاك الملح.

التقليل من الزيوت والزبدة و السمن في الطبخ.

تجنب صفار البيض والكبد.

تجنب الأطعمة الجاهزة والمعلبة والمعدة مسبقًا والوجبات السريعة.

تجنب الأطعمة الخفيفة والمكسرات المبهرة و المملحة.

اعتماد طريقة الشوي و السلق لتحضير الأطعمة وتجنب القلي تمام.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.