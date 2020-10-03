أحدث صيحات ألوان صبغات الشعر 2020 والتمتع بإطلاله جميلة ومميزه

ألوان صبغات الشعر هو موضوع يشغل تفكير جميع الفتيات حيث تفضل الفتيات غالباً تغيير لون الشعر فجميعنا في حاجة دائما إلي تغيير لون الشعر للحصول علي حالة مزاجية جيدة أو لحضور مناسبة خاصة أو لمواكبة صيحات الموضة الجديدة و لكن قبل اللجوء إلي تغيير لون الشعر يجب مراعاة أن يكون اللون متوافق مع لون البشرة .

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ألوان صبغات الشعر الشعر البنى

يعتبر اللون البنى هو اللون الذي تفضله أغلب النساء لأنه من أكثر الألوان التي تناسب جميع أنواع البشرة و هناك عدة درجات مميزة من اللون البنى و هي كالتالي :

البنى المائل للأشقر: و هو من ألوان صبغات الشعر المعروفة و التي تلجأ الفتيات في أغلب الأوقات إلي صبغ الشعر بهذا اللون حيث تعد صبغة الشعر البني المائل للأشقر و الذي يسمى “fawn” وهو من الدرجات المميزة والرائجة بموضة ألوان صبغات الشعر 2020، وهي مزيج بين الأصفر والبني لذا تتناسب مع أغلب أنواع البشرة سواء بيضاء أو الخمرية.

الشعر البنى الشكولاتة: يعد اللون البنى الشوكولاتة من الألوان المميزة التي حيث أن اللون البنى يتميز بانه يتصدر قائمة صيحات الموضة للعام الحالي 2020 والتي يمكن أن تمنح المرأة مظهر جذاب وجميل وهو مناسب لجميع درجات البشرة السمراء أو البيضاء أو الخمرية.

البنى الكراميل :يعتبر اللون البني الكراميل من الدرجات المنتشرة بشكل كبير وهو ضمن موضة ألوان صبغات الشعر للعام الحالي 2020 وهو مناسب أيضاً لجميع الفتيات أصحاب البشرة البيضاء أو السمراء أو البشرة القمحية.

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الشعر الأرجواني الفاتح: يعد اللون الأرجواني الفاتح من الألوان الجريئة التي تقوم الفتيات بعملة حيث انه لون غير اعتيادي و جديد وملفت للنظار و لكن بالرغم من جمال اللون إلا انه يحتاج إلي عناية حيث يتم عمل ماسك مخصص للشعر الأرجواني كل أسبوع للمحافظة علي درجه و جمال اللون في الشعر وعلي الرغم من ذلك فان اللون الأرجواني من أكثر صيحات الشعر المنتشرة و الرائجة في العام الحالي فإن كنت من محبات اللوك الجريء و المميز، فإن هذا اللون سيكون خياراً رائعاً لك.و يجب دائما الحرص علي استخدام صبغات مصرح بها من هيئة الغذاء و الدواء.

صبغات شعر جريئة

اللون الأحمر الفاتح: اللون الأحمر الفاتح أو الفاقع يناسب كثيراً البشرة الخمرية أو البشرة البرونزية، و لاسيما اعتمادها مع أطراف الشعر الأسود و الذي سيعمل علي منح الفتاة مظهراً عصرياً و جريئاً و مختلفاً و درجة اللون الأحمر الفاقع سوف يبدو مناسب للجميلات الجريئات اللاتي تحببن التغيير و التميز.

اللون الأشقر: يليق اللون الأشقر الذهبي علي أصحاب البشرة الدافئة و حتى نجعل اللون يبدو طبيعياً يجب القيام بشراء عبوة من درجة الأشقر الطبيعي من الصيدليات و العمل علي دمجها مع علبة أخرى من اللون الأشقر الذهبي علي أن تكون العلبتان من نفس النوعية و يتم دمجهما جيداً و استخدامهما للحصول علي الدرجة المطلوبة.



ألوان صبغات الشعر تألقي بلون الأشقر البلاتيني

يليق لون الشعر الأشقر البلاتيني علي أصحاب البشرة الدافئة و الباردة علي حد سواء و بسبب وجود العديد من درجات البلاتيني المختلفة يجب عليك سيدتي اختيار الدرجة المناسبة للون بشرتك و عينيك بشكل صحيح .

لون Forest Green

من الألوان الجريئة التي تتمتع صاحبتها بالجرأة والتميز ولون الغابة الخضراء من الألوان الجريئة فغالبا ما تلجاْ السيدات إلي صبغ الشعر باللون الأحمر أو الأرجواني لأنها ألوان مختلفة ومتميزة للشعر ولكن مع لون الغابة الخضراء ستشعري بالتميز اكثر وبالاختلاف وهذا اللون موضة جدا لهذا العام ولونه روعة و يليق علي البشرة الزيتوني أو السمراء وهو لون مثالي لموسم الشتاء.