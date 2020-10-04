فوائد الشاي الأخضر والزنجبيل على الريق، تكمن في أنه مشروب يجمع الفوائد الصحية لاثنين من أهم الأعشاب، وشرب هذا المشروب على الريق يساهم في رفع نسبة امتصاص المواد الغذائية بشكل أكبر منهما، و الاستفادة منها أكثر، إليكم الفوائد.

فوائد الشاي الأخضر والزنجبيل على الريق:

يحتوي كل من الشاي الأخضر والزنجبيل على عدد من العناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز مناعة الجسم.

مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب في الشاي الأخضر والزنجبيل تساهم في الوقاية من أمراض السرطان، وتعالج الأمراض الالتهابية بما فيها الروماتيزم.

مشروب الشاي الأخضر والزنجبيل يساهم في تحسين القدرات الدماغية ويقي من السكتة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الاضطرابات و الغازات و الانتفاخ.

يساهم مشروب الشاي الأخضر والزنجبيل على تطهير الفم بما فيه من اللثة و اللسان و الأسنان، ويقلل من رائحة الفم ويمنع التسوس.

يعمل كل من الشاي الأخضر والزنجبيل على زيادة نشاط عملية الأيض مما يحسن من الصحة العامة بشكل عام ويساهم في حرق الدهون والسعرات الحرارية.

الشاي الأخضر والزنجبيل من المشروبات المفيدة لمرضى السكري، فهي تساهم في السيطرة على أعراض مرض السكري.

شرب الشاي الأخضر والزنجبيل على الريق يعزز من خفض ضغط الدم المرتفع، ويساهم في التقليل من الكوليسترول الضار في الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.