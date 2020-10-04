اكتئاب الشتاء هو أحد أنواع الاكتئاب الذي ينشأ نتيجة تغير فصول العام، يعرف باسم الاضطراب العاطفي الموسمي، كذلك يبدأ مع الخريف ويستمر حتى نهاية فصل الشتاء.

اكتئاب الشتاء يتداخل مع بعض أعراض الاكتئاب الناتجة عن عوامل عدة ومتنوعة، فضلا عن ذلك لم يتوصل العلماء بعد إلى تفسير علمي لمتلازمة اكتئاب الشتاء أو الاكتئاب الموسمي.

سنتعرف إلى اسباب واعراض اكتئاب الشتاء بصفة عامة، من خلال أخصائي الطب النفسي الدكتور كريم فرح بمستشفى الطب النفسي في القاهرة.

اكتئاب الشتاء

اسباب اكتئاب الشتاء

رجح الدكتور كريم، اسباب اكتئاب الشتاء بناء على العديد من الدراسات المتنوعة، على النحو التالي

تغير عدد ساعات الليل والنهار خلال الخريف والشتاء، يسبب اضطراب الساعة البيولوجي والشعور بالاكتئاب.

انخفاض مستوى السيروتونين، وهو أحد المركبات الكيميائية الموجودة في الدماغ التي تؤثر على الحالة المزاجية وتسبب اكتئاب الشتاء على وجه الخصوص.

نقص فيتامين " د" يسبب اكتئاب الشتاء.

زيادة إفراز هرمون الميلاتونين في الجسم، نتيجة زيادة عدد ساعات الليل ، أحد اسباب اكتئاب الشتاء.

قلة التعرض للشمس خلال نهار الشتاء، قد يؤثر على التوازن الطبيعي للجسم، ما يؤدي ذلك إلى الشعور بالخمول، وانخفاض النشاط البدني، بالإضافة إلى ذلك اضطراب النوم والحالة المزاجية خلال فصل الشتاء.

اعراض اكتئاب الشتاء

أكد الدكتور كريم، أن اعراض اكتئاب الشتاء قد تتداخل مع بعض الأعراض الأخري، على النحو التالي

اعراض مشتركة مع الاكتئاب بصفة عامة.

اعراض خاصة باكتئاب الشتاء.

اعراض مشتركة مع الاكتئاب بصفة عامة

الشعور بالحزن في فصل الشتاء.

الشعور باليأس.

انخفاض طاقة الجسم

اقة الجسم والشعور بالتعب بصفة مستمرة.

ظهور مشكلات اضطراب النوم في فصل الشتاء بالشكل المبالغ.

تغيرات ملحوظة في الشهية أو الوزن.

التفكير المتكرر في الموت أو الانتحار.

اعراض خاصة باكتئاب الشتاء

مشكلات متنوعة أثناء التواصل مع الأشخاص في فصل الشتاء.

النوم لفترات مبالغ فيها.

زيادة الوزن.

شعور بثقل الذراعين والساقين أكثر من المعتاد.

انخفاض مستوى طاقة الجسم والشعور المتواصل بالتعب.

تغيرات في الشهية والميل إلى الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

طرق علاج اكتئاب الشتاء

نصح الدكتور كريم، اتباع التعليمات التالية للتغلب على اكتئاب الشتاء، على النحو التالي