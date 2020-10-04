علاج الشعر الخفيف ليصبح كثيف مثل ذيل الحصان في خلال 7 أيام

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علاج الشعر الخفيف هو ما يشغل فكر العديد من النساء فتحلم كل امرأه بشعر كثيف وناعم، يحدث تساقط الشعر بشكل تدريجي مما يجعل شعرك خفيف ولكنه على مدار الوقت الطويل فيمكنك معالجة هذه الظاهرة بسهولة ،وإن كان شعرك خفيف بشكل وراثي دون التساقط فعليك العناية به ليصبح ثقيل وكثيف.الأسباب المتعلقة بضعف الشعر
قد يكون هناك بعض الأسباب التي تجعل شعرك خفيف ولا يمكن التغيير فيها مثل العوامل الوراثية التي تتحكم في كثافة الشعر أو بعض الحالات الطبية، لكن توجد بعض الأسباب التي لها دور كبير جداً وهي:
- تسريحة ذيل الحصان: إن تكرار هذه التسريحة تتسبب في ظهور بعض البقع الخفيفة بسب شد الشعر إلى أعلى مما يضعفه و يؤدي إلى بعض التساقط الخفيف.
- أستخدام منتجات الشعر الكيميائية: بعض المواد الكيميائية الرديئة التي تستخدمها الفتيات يكون لها دور سئ جدا على الشعر مثل الزيوت الغير طبيعية وكثرة أستخدام الصبغات الملوّنة وبعض أنواع الكريمات الغير طبية.
- عدم وجود نظام صحي: مثل ما تحافظ على رشاقة جسمك من أجل الحفاظ على وزن مثالي، يجب وضع نظام غذائي للحفاظ على قوة وكثافة شعرك مثل تناول البروتين والخضراوات والأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك والحديد مثل السبانخ والشمندر (البنجر).
وصفات طبيعية لعلاج الشعر الخفيف
الوصفات الطبيعية هي أفضل طريقة لعلاج الشعر الخفيف والحفاظ على بصيلات شعر قوية وإعادة كثافتها من جديد ببعض الزيوت والمنتجات الموجودة في كل منزل، بالإضافة إلى تناول الأطعمة لوقف تساقط الشعر.
- وصفة الشامبو مع الليمون: نضع كمية مناسبة من شامبو ضد تساقط الشعر على كف اليد ونضيف إليها معلقة من عصير الليمون، نخلطهم ونضعهم على الشعر مع تدليك فروة الرأس جيداً وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسله بالماء الدافئ، تكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق بنفسك.
- وصفة زيت جوز الهند مع الموز: هرس حبة موز ناضجة في طبق وإضافة معلقتين من زيت جوز الهند وخلطهم جيداً، قومي بغسل الماء و تجفيفه ثم وضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم غسله بالشامبو والماء الدافئ وتكرر الوصفة مرة أسبوعياً لمدة لا تقل عن شهرين متتاليين.
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