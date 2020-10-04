طريقة عمل كيك رول بالشوكولاتة ودولسي دي ليتشي بالخطوات والفيديو

النهاردة هنشوف طريقة كيك مختلفة وسهلة وسريعة ، وهي كيك رول بالشوكولاتة ودولسي دي ليتشي ، طريقتها سهلة وطعمها لذيذ ، تعالوا نعرف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.

كيك رول بالشوكولاتة ودولسي دي ليتشي:

المكونات:

– 4 بيضات.

– ½ كوباية سكر.

– 1 معلقة كبيرة عسل.

– ½ كوباية دقيق.

– ¼ كوباية كاكاو بودر.

– 1 1/3 كوباية جبنة كريمي.

– 300 جرام صوص دولسي دي ليتشي.

– 1 1/8 كوباية شوكولاتة سايحة.

– سكر بودرة.

– 142 جرام كوكيز كاكاو اي نوع مطحون خشن.

طريقة التحضير:

1- اول حاجة نحضر صوص الدولسي دي ليتشي اللي هنستخدمه في الوصفة وهو عبارة عن لتر لبن, كوباية سكر, معلقة صغيرة بيكنج صودا “الكربوناتو”.

2- في حلة كبيرة اخلطي اللبن مع السكر والكربوناتو ، وحطيهم على نار هادية ، سيبي الخليط مع بعض على النار مع التقليب المستمر عشان ميتحرقش ويلزق في الحلة ، واثناء التقليب هتظهر رغوة على وش اللبن شيليها اول باول بالمعلقة ، استمري في التقليب لحد ما لون اللبن يتحول للبني الكراميل ، انقليه في طبق كبير وسيبيه يبرد وبعدين دخليه في التلاجة عشان قوامه يتقل وياخد القوام المناسب بتاعه للاستخدام.

3- سخني الفرن على درجة حرارة 375 درجة ، وحضري صينية وغطيها بورق زبدة.

4- في طبق متوسط ، ضيفي البيض, السكر, العسل وباستخدام الخلاط اليدوي امزجي المكونات مع بعض كويس لمدة 5 دقايق ، وبعدين ضيفي الدقيق والكاكاو ، وقلبي المكونات مع بعض لحد ما تمتزج كويس.

5- صبي الخليط على صينية الخبز ، ودخليها الفرن لمدة 12 دقيقة ، سيبيها تبرد ، وبعدين رشي عليها السكر البودرة.

6- في طبق كبير ، اخلطي الجبنة الكريمي مع صوص الدولسي دي ليتشي ، وزعي الخليط على الكيك اللي حضرناه ولفيه على شكل رول ، صبي عليه من فوق الشوكولاتة السايحة ورشي فوقيه الكوكيز المطحون.

7- كده رول الكيك جاهز للتقطيع والتقديم.

الطريقة بالفيديو:

طريقة عمل تورتة شوكولاتة في 6 خطوات بس