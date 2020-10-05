كيفية العناية بالشعر الجاف و المتقصف وفرد الشعر وترطيبه بوصفات طبيعية سحرية

كيفيه العناية بالشعر الجاف سؤال يشغل بال تفكير العديد من السيدات حيث يعانى الكثير من السيدات و الأطفال من مختلف الجنسيات بمشاكل تتعلق بصحة الشعر و جماله وحيويته فأغلب السيدات يفضلن الشعر الناعم الأملس و الصحي و يوصف الشعر بالتآلف عندما يصل إلي مرحله الجفاف و التقصف و يصبح الشعر جافاً عندما تقل نسبه الترطيب في الجسم فيقل تلقائيا ترطيب خصلة الشعر , في تلك الحالة تبدو خصلات الشعر شاحبة و هشه و سهله التقطع و يعود هذا الجفاف أيضاً إلي عدة عوامل خارجية منها سوء التغذية و النوم علي وسائد قطنية و كثره استخدام أدوات التصفيف الحرارية و التعرض للشمس بشكل مباشر و التعرض المباشر لاستخدام الماء المعالج بالكلور و كثرة استخدام علاجات الشعر كالصبغة “يجب أن تكون معتمدة من هيئه الغذاء والدواء“و غسيل الشعر بصورة متكررة و بطريقة غير صحيحة و غالباً ما يكون الشعر الجاف مصاباً بتقصف في أطراف الشعر و هناك عدة نصائح تساعد علي استعادة حيوية الشعر و جماله و منعة من التقصف,كما يجب العناية بالبشرة كما اشرنا في مقال سابق.

العناية بالشعر الجاف و روتين العناية به

الشعر تاج المراءة ويجب علي كل سيدة الاهتمام و العناية بالشعر و يجب إتباع روتين معين للعناية بالشعر لحماية الشعر من الوصول إلي مرحلة التلف و الجفاف و التقصف الشديد و يجب الاستمرار علي هذا الروتين بشكل يومي سواء كان في فصل الصيف أو في فصل الشتاء لتنعيم الشعر الجاف و المتقصف وهي كالتالي :

عدم غسيل الشعر بشكل يومي.

استخدام بعض الزيوت الطبيعية.

عدم استخدام مجففات الشعر فبعد غسل الشعر يجب علي كل سيدة أن تهتم بالطريقة المناسبة لتجفيف شعرها ولكن يجب الابتعاد عن مكواة الشعر أو المجففات لأنها تعمل علي تدمير الشعر علي المدى القريب.

الالتزام بترطيب الشعر باستخدام كريمات مرطبه.

استخدام الوصفات الطبيعية لتغذية وتنعيم الشعر أسبوعياً.

العناية بالشعر الجاف عن طريق وصفات طبيعية

يعتبر البيض من اكثر المواد التي تؤثر تأثيراً إيجابياً علي الشعر الجاف و تزيد من نعومته وحيويته لاحتواء البيض البروتين الذي يغذي الشعر و الذي يزيد من جماله و رونقه كما يرطب الشعر و يقويه وي صبح لامعاً و مكونات وصف البيض هي كالتالي:

3 حبات من البيض.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل.

غطاء محكم للرأس.

طريقه التحضير:

توضع جميع المكونات السابقة في وعاء.

و يتم خلط المكونات جيدا .

و يفرد الخليط السابق علي الشعر بأكمله بعد إن يتم تقسيمه.

و يغطى الشعر جيدا بغطاء الرأس المحكم و يترك لمدة نصف ساعة.

و يغسل الشعر جيداً بالماء البارد ثم بالشامبو المناسب لنوع الشعر و تكرر الوصفة أسبوعياً.

يحتوى الأفوكادو علي العديد من الفيتامينات والمعادن والزيوت مما يجعل منه علاجاً قوياً لمعالجة الشعر الجاف وتقصفه وطريقه عمل الماسك نحضر حبه واحدة من الأفوكادو ونقوم بتقشريها ثم ضربها جيداً في الخلاط الكهربائي ومن ثم نضيف ملعقتين من زيت شجرة الشاي وملعقة من العسل ثم نقوم بتوزيعة علي فروه الرأس.

زيت الأرجان

يحتوى زيت الأرجان علي العديد من العناصر الغذائية التي تفيد الشعر الجاف وتغذية وتحميه وتمنع الشعر من التقصف والتلف مثل مضادات الأكسدة و فيتامينات A ,C,E و أحماض أوميحا 6 الدهنية.

طريقة التحضير كما يلي :

نحضر من 4 إلي 5 قطرات من زيت الأرجان الصافي.

توضع علي اليد مباشرةً ويدلك فروة الرأس جيداً يليها الشعر.

يترك الزيت علي الشعر لمدة ساعه وحتى ساعتين .

تكرر الوصفة مرتين بالأسبوع.

ماسك جل الصبار وزيت الزيتون

نقوم بتسخين عدد 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ويتم إضافة عدد 3 ملاعق من جل الصبار و عدد 3 صفار بيضة ونقوم بخلط المزيج بشكل جيد ونقوم بتقسيم الشعر وندهن الشعر وفروة الرأس جيداً ويتم ترك الماسك لمدة ربع ساعة ويغسل الشعر بشكل جيدا بالشامبو الناب لشعرك ويكرر الماسك مرتين في الأسبوع.