كيفية العناية بالبشرة الدهنية والروتين اليومي وبعض الوصفات الطبيعية

العناية بالبشرة الدهنية لا بد من الاهتمام بها اهتماماً خاصاً حيث تختلف طرق العناية بالبشرة الدهنية عن البشرة الدهنية الحساسة و عن أي نوع أخر من أنواع البشرة العادية أو المختلطة أو البشرة الجافة و سنقوم معا بالتعرف علي كيفيه الاعتناء و الاهتمام بالبشرة الدهنية , حيث أن البشرة الدهنية تواجه العديد من المشاكل نتيجة الإفرازات الدهنية الزائدة لذا يجب أن تهتم كل سيدة اهتمام خاص بنوع بشرتها.

غسل الوجه مرتين في اليوم مره صباحاً و مره أخري مساءً للتخلص من الإفرازات الزائدة التي تنتجها البشرة و التخلص من خلايا الجلد الميتة و يجب استخدام المنظفات الرغوية المصرح بها من قبل هيئة الغذاء والدواء للتخلص من الأتربة العالقة بمسام البشرة و لإزالة الميكب دون أن تعرض البشرة للجفاف و لا يجب الإفراط في تنظيفها حتى لا تصاب بالحساسية .

اختيار نوع غسول و مرطب مناسب للبشره و من النوع الجيد والمناسب لنوع البشرة حيث يجب أن يكون المرطب خالي من الزيوت و يعتبر المرطب الذي يحتوى علي دقيق الشوفان من أفضل المرطبات المناسبة للبشرة الدهنية و خاصة إذا تم استخدامه كروتين يومي , كما يمكن استخدام غسول الوجه المصنوع من الفحم أو الطين حيث انهما يعملان علي تنظيف البشرة من الأعماق ويعملان علي تقليل أفراز الدهون من البشرة الدهنية.

استخدام مكياج مناسب لنوع البشرة الدهنية حيث يجب باستخدام كريم أساس و بودرة خاليه من الزيوت لأنها تحافظ علي حفاف البشرة و تزيل الدهون الزائدة التي تفرزها البشرة و الغير مرغوب بها ثم استخدام طبقة خفيفة من كريم الأساس للمساعده على التخلص من لمعان الوجه .

قبل وضع المكياج يجب استخدام أوارق التنشيف قبل وضع المكياج علي البشرة لان أوراق التنشيف تعمل علي امتصاص الدهون الزائدة في البشرة.

استخدام نوع مقشر يناسب البشرة الدهنية و الذي يحتوى علي حمض الصفصاف و بوتيلاتد هيدروكسيتولوين BHA التي تقلل من ظهور البثور و تساعد في التخلص من الجدل الميت و يجب استخدام مقشر البشرة مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعياً حيث أن البشرة الدهنية اقل عرضة للشيخوخة المبكرة و ظهور التجاعيد بها.

استعمال سنفره مناسبة مرة واحدة أسبوعياً.

الابتعاد عن الأطعمة الدسمة المليئة بالدهون و استبدالها بالطعام الصحي ذات الألياف الصحية و الدهون المفيدة مثل أوميجا 3.

استبدال الأطعمة المحمرة بأخري مسلوقة أو مشوية.

الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين و استبدالها بالأعشاب أو القهوة الخالية من الكافيين.

استخدام مكعبات الثلج بشكل يومي لتضييق المسام.

العناية بالبشرة الدهنية و الروتين اليوميالعناية بالبشرة الدهنية و وصفات طبيعية

حيث يعتبر من أهم العلاجات المنزلية المستخدمة لعلاج مشاكل البشرة الدهنية حيث يتم وضع القليل من خل التفاح على 3 أضعاف الكمية من الماء في زجاجة نظيفة ويوضع بقطعه من القطن علي الوجه لمدة 10 دقائق ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر. وقد تعرفنا في مقال سابق عن طرق العناية بالشعر الجاف .

الذي يساعد في التخلص من الخلايا الميتة المتراكمة و تقليل كمية الدهون التي تفرزها البشرة و تصبح البشرة جميلة و نضرة ونضع كمية من الحليب على الزيت العطري المفضل لك و مزجه جيدا وتوزيعه على الوجه و الرقبة بقطعه قطن وتركة حتى الصباح ويتم غسل الوجه عند الاستيقاظ.

كماسك لاحتوائها علي فيتامين “ج ” الذي يعمل علي إزالة الخلايا الميتة كما يعمل علي تهدئه البشرة و طريقه استخدام كماسك هي نحضر حبة واحدة من الطماطم ثم نقوم بتقطيعها قطع مستديرة و يتم فركها على الوجه بأكمله مع إبقاء الطماطم علي الوجه حتى تجف ثم غسل الوجه بالماء البارد ويجب ترطيب البشرة بأي كريم مرطب ومناسب للبشره بعد الماسك.

يعتبر ماسك الشوفان من أفضل أنواع الماسكات على الإطلاق خصوصاً للبشرة الدهنية فنحضر ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان المطحون وعليهم عسل النحل الطبيعي وعصير الليمون ونمزج الخليط جيدا حتى يكون عجينه شبه متماسكة يتم غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ قبل وضع الماسك يوضع الماسك على الوجه لمدة عشر دقائق ونتركه حتى يجف ثم نغس الوجه بالماء الفاتر جيدا ونضع أي كريم مرطب للبشره الدهنية، يمكن أن نستخدم هذا الماسك يومياً.

العناية بالبشرة الدهنية بماسك الزبادي والعسل

ماسك الزبادي يزيد من نضارة البشرة لأنه يعمل علي التخلص من خلايا البشرة الميتة وترطيب البشرة وحل المشاكل التي توجد بها ويمكن استخدام الزبادي علي العسل حيث نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الزيادي ويوضع عليها ملعقة كبيره من العسل الأبيض ويتم خلطهم جيداً ثم يوضع علي البشرة لمدة 20 دقيقة وللاستفادة القصوى من الماسك يمكن عمله يومياً

وصفة البرتقال للبشرة الدهنية

يتم إضافة 2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال مع كمية مناسبة من الكركم المجفف ثم يتم خلط المزيج جيداً لتكون عجينة لينة تصلح للفرد علي الوجه سك علي ثم يتم فرد الماسك علي الوجه والرقبة , ويترك الماسك علي الوجه لمدة نصف ساعة أو حتي يجف وتكرر الوصفة بشكل يومي للحصول علي بشرة نضرة وحيوية وبيضاء.

ويمكنك الاطلاع علي كيفيه العناية بالشعر الجاف وطرق تنعيم الشعر و طرق تطويل الشعر من خلال هاتين المقالتين.