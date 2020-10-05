ماهي الاسعافات الاولية للدغة العقرب، حيث تعد لدغة أو لسعة العقرب من أصعب أنواع اللدغات من الحشرات والزواحف، وذلك لأن معظم أنواع العقارب تكون سامة وتهدد الحياة، والإسعافات الأولية عند التعرض للدغة العقرب أوردها موقع وزارة الصحة السعودية على الشكل التالي.

ماهي الاسعافات الاولية للدغة العقرب:

طلب الإسعاف فورًا.

وضع الثلج بشكل مباشر على المنطقة المصابة، ولكن تجنب غمر الطرف المصاب في الماء البارد.

تهدئة المصاب.

عدم أخذ المهدئات.

أعراض التعرض للدغة العقرب:

ورم في مكان اللدغة وتغير في لون الجلد.

التعب والإعياء العام.

شحوب الوجه.

ألم في البطن.

تسارع ضربات القلب.

رعشة الجسم وسرعة التنفس.

الشعور بانخفاض في ضغط الجسم.

الغثيان المستمر و القيء المتكرر.

التعرض للإصابة بالإسهال الشديد.

وأخيرا والأهم يجب عدم المشي أثناء الليل في الغابات، والمناطق التي يعتقد وجود عقارب وحشرات سامة بها، ومن المهم ارتداء الملابس المناسبة للرحلات، وتغطية كافة أجزاء الجسم، وعدم التجول وحيدًا، بل مع مجموعة من الأشخاص البالغين، و الحرص على حمل حقيبة الإسعافات الأولية، ومعرفة طرق التواصل مع المراكز الصحية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.