5 تأثيرات نفسية تنتج عن فرط الوقاية من الأمراض المعدية.. أحذر منها

عندما تسمع بشكل متكرر عن الأمراض المعدية المنتشرة عالميا قد يدفعك ذلك للخوف والقلق من خطر التعرض للإصابة بأي من تلك الأمراض المعدية.

القلق الذي ينتابنا ينتج عن الخوف من الإصابة من تلك الأمراض يدفعنا للقلق والخوف على صحتنا وصحة أحبائنا مما يدفعنا لبذل جهد مضاعف لضمان سلامتهم من الإصابة بالأمراض والفيروسات المختلفة.

وفي هذا السياق حرص المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في المملكة العربية السعودية على نشر أنفوجراف أوضحت فيه التأثيرات النفسية السلبية التي قد تنتج عن فرط الوقاية من الأمراض المعدية.

5 تأثيرات نفسية تنتج عن فرط الوقاية من الأمراض المعدية

زيادة أو قلة مستوى النشاط والطاقة بشكل ملحوظ

انخفاض القدرة على النوم بشكل جيد

زيادة فرص سواء استخدام العقاقير والإفراط في التدخين نتيجة مبالغة التفكير والقلق تجاه المرض

الشعور بالحزن بشكل مستمر والرغبة بعد التواصل مع الآخرين والبقاء وحيدا طويلا

فقدان المتعة تجاه الحياة والأنشطة والتأثير في أداء المهام اليومية في العمل والدراسة

ونصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض بضرورة الحرص على عد الإفراط في الخوف مع الالتزام بالإجراءات الطبية والاحترازية اللازمة لسلامة جميع أفراد المجتمع في مواجهة الأمراض المختلفة بالشكل الذي يحمي كافة فئات المجتمع من الإصابة بالأمراض المزمنة أو الأمراض الخطيرة.