6 عوامل ممكن تزود التجاعيد على بشرتك

حسب الدراسات والابحاث انه من اول نظامك الغذائي, واختيار غسول البشرة, وحتى عاداتك اليومية ، ممكن تتسبب في ظهور التجاعيد على الوجه ، عشان كده معرفة الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها ، وطريقة اختيار غسول الوجه ، وتغيير روتينك ممكن يساعدك على الحفاظ على شباب بشرتك لاطول فترة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على 6 عوامل ممكن تسبب تجاعيد البشرة عشان تتجنبيهم.
عوامل ممكن تسبب تجاعيد البشرة:
1- الحرمان من النوم بيأدي لجفاف الجلد:
حسب الدراسات ، لو منمتيش كويس لليلة واحدة او باستمرار بتنامي اقل من 5 ساعات في اليوم ، ده ممكن يأدي لفقدان المية وتقليل الحواجز الجلدية اللي بتحمي البشرة ، ومن هنا النوم كويس هو مفتاح تجديد ونمو خلايا البشرة ، عشان كده الراحة النوم مهم جدا بشرتك عشان تحافظي عليها شباب لاطول فترة.
2- نقص مضادات الاكسدة بيسبب ظهور التجاعيد:
الفيتامينات A, C, E, والبوتاسيوم ضرورية لصحة الجلد ، بننصحك باكل خضروات اكتر خصوصا الجزر, الكوسة, الطماطم الخضروات الورقية اللي اوراقها لونها اخضر ، ودخلي زيت الزيتون في نظامك الغذائي هيكون مفيد جدا.
3- اكل اللحوم الحمرا مرتبط بتجاعيد البشرة:
في دراسة اثبتت ان النساء اللي بياكلوا لحوم حمرا كتير بيميلوا انه يكون عندهم تجاعيد زيادة ، والاكتر من كده كمان ، ان طبخ اللحوم والدهون على حرارة جافة عالية ممكن يسبب مرض السكر ، ولكن انتي ممكن تمنعي ده لو اكلتي كمية لحوم اقل ، واخترتي انواع الشوربة المختلفة والاكلات المتسبكة بدل الشوي ، بالاضافة لده ، حاولي تدخلي فاكهة اكتر في وجباتك.
4- الحمامات السخنة الطويلة مع الصابون القاسي بتأدي لجفاف البشرة:
انواع الصابون القاسية ممكن تغير درجة حموضة الجلد وتأدي للتهيج والجفاف ، وكل الحاجات دي بتأدي لتآكل حواجز الجلد وبتسبب الشيخوخة المبكرة ، لو بتستخدمي انواع صابون قلوية قاسية ، ده ممكن يزود المشكلة ، الافضل انك تتخلصي من انواع الصابون دي وتستخدمي منتجات طبيعية اكتر.
5- الانظمة الغذائية الاحادية بتأثر على شيخوخة الجلد:
مفتاح النوعية دي من الانظمة الغذائية هي استبعاد كل المنتجات ماعدا منتج واحد ، وده بيأدي لخلل في البروتين, الدهون, الكربوهيدرات ، وده بيقلل قدرة الجلد على التئام او شفاء نفسه ، وحسب الدراسات الكربوهيدرات هي الاكتر اهمية بالنسبة للنساء ، اما الرجال بيحتاجوا اكتر للبروتين عشان يحافظوا على شباب بشرتهم.
6- نقص البروتين بيمنع خلايا الجلد من تجديد نفسها:
اثبتت الابحاث انه لو اكلتي كمية قليلة من البروتين ، البشرة هتفقد مرونتها ، وده هيأدي بعد كده لظهور تجاعيد اكتر ، بالاضافة انه هيمنع الجلد من الالتئام واعادة بناء نفسه ، والكولاجين من الحاجات اللي ممكن تساعد في علاج المشكلة في الحالة دي ولكن لا يقارن بتأثير البروتين.
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