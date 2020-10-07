ما دوت الخليج اسباب الغثيان المفاجئ بعد الاكل، ويعد الغثيان من المشاكل المصاحبة للحمل سواء في بداياته او خلال اشهر الحمل التسعة.

لكن الغثيان عرض صحي يترافق مع امراض وعلاجات معينة منها العلاج الكيماوي للسرطان، كما قد يعاني البعض من الغثيان نتيجة مشاكل الجهاز الهضمي وغيرها.

وترتبط هذه المشكلة بشكل محدد بالغثيان الذي يصيب البعض بعد الانتهاء من تناول الطعام، فما دوت الخليج الاسباب هذا الغثيان المفاجئ؟ هذا ما نستعرضه سوياً اليوم.

ما دوت الخليج اسباب الغثيان المفاجئ بعد الاكل

كما اسلفنا، فإن العديد من المشاكل الصحية والنفسية والحياتية يمكن ان تسبب الغثيان بعد تناول الطعام.

ومن اسباب الغثيان المفاجئ بعد الاكل:

• التسمم الغذائي: اول الاسباب وراء الغثيان المفاجئ بعد الاكل، ويسبب التسمم الغذائي الغثيان والتقيؤ والاسهال وارتفاع الحرارة نتيجة الاضطرابات المعوية الناجمة عن تناول الطعام الملوث.

• مشاكل الجهاز الهضمي: مثل ارتجاع المريء او القرحة، او نتيجة الإصابة ببعض الالتهابات التي تسبب الحرقة والغثيان واضطرابات معوية مزعجة.

• الاصابة بالمرارة: يمكن ان يسبب الغثيان المفاجئ بعد الاكل، خصوصاً بعد تناول الاطعمة الغنية بالدهون. ويحدث الغثيان نتيجة عجز المرارة عن افراط العصارة الصفراوية التي تسهل عملية الهضم.

• التغيرات الهرمونية: التي تشهدها المرأة خلال فترة الحمل إلى الشعور بالغثيان، نتيجة ارتخاء العضلات بين المريء والمعدة.

• الافراط في تناول الطعام: سواء تناول كميات كبيرة من الطعام او تناوله بسرعة دون المضغ الجيد.

• الشراهة في تناول الطعام: وهو اضطراب نفسي يدفع البعض لتناول الطعام بشراهة وعدم قدرة على التحكم بالكميات.

• سوء تنظيم وجبات الطعام: الذي ينتج عنه سوء الهضم والغثيان المفاجئ بعد الاكل.

• الاورام السرطانية: لا سيما سرطان المعدة والقولون.

• حساسية الطعام: تجاه بعض الاطعمة.

• تناول بعض الادوية: والتي تسبب آثاراً جانبية منها الغثيان.

اسباب غير متوقعة للغثيان

هذا ويعدد موقع "ويب طب" لمجموعة من الاسباب غير المتوقعة للغثيان، والتي يمكن ان تحدث ايضاً بعد الاكل وهي:

• قرب الاصابة بنوبة الصداع النصفي.

• القلق والخوف.

• جفاف الجسم.

• انخفاض نسبة السكر في الدم.

• داء الجزر المعدي المريئي: الناتج عن رجوع افرازات المعدة الحمضية الى المريء.

• القرحة الهضمية.

• امراض الجهاز التنفسي: مثل الالتهاب الرئوي او التهاب الجهاز التنفسي.

• تناول الادوية على معدة فارغة.