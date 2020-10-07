الوصفات الهندية لتطويل الشعر في شهر مثل نجمات بوليود

الوصفات الهندية لتطويل الشعر هو ما تبحث عنه أكثر الفتيات حيث أن نجمات الأفلام والمسلسلات الهندية يتمتعن بشعر ناعم وطويل لا مثيل له، تقوم الهنديات بالعناية بشعرها جيداً عن طريق أستخدام بعد الوصفات المنزلية والتي تحقق نتيجة مذهلة في فترة زمنية قصيرة في خلال شهر.

قبل أن تقومي باستخدام هذه الوصفات يجب أن معالجة مشاكل تساقط الشعر إن كنتي تعانين منها لكي تظهر النتيجة بسرعة حتى تحصلي على شعر ناعم قوي وصحي، هذه هي أفضل الوصفات الهندية لتطويل الشعر:

الموز والعسل: من أشهر الوصفات الهندية لتنعيم الشعر، قومي بخلط معلقتين من عسل النحل مع معلقتين من عصير الليمون مع موزة مهروسة في الخلاط حتى يتجانس الخليط، قومي بوضعه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس جيداً ثم ضعي عليه كيس من البلاستيك لمدة ساعتين ثم أغسليه جيداً بالماء الدافئ والشامبو الطبي، تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً لمدة شهر حتى تحصلي على أفضل نتيجة.

المايونيز: قد تعترض الكثير من النساء حول المايونيز في حلة وضعه على الشعر ولكن في حقيقة الأمر أن المايونيز هو من اسرع الوصفات الهندية لتطويل الشعر في فترة قياسية، قومي بوضع معلقة كبيرة من المايونيز مع معلقة كبيرة من عسل النحل وثمرة مهروسة من الأفوكادو مع خلطهم جيداً حتى يصبح في قوام واحد، يتم تدليك فروة الشعر جيداً بالخليط مع باقي الشعر وتركه لمده 3 ساعات على الرأس مغطى بكيس بلاستيكي ثم غسله بالماء الدافئ مع الشامبو وتكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لمده شهر كامل.

نصائح لتنعيم الشعر

للحصول على الجمال بشكل كامل عليكي الاهتمام بنعومة شعرك كما تهتمين بزيادة طوله، يجب علاج قشرة الشعر قبل تنفيذ هذا لنصائح لتنعيم الشعر وهي: