اسباب الصداع النصفي الايسر عند الاستيقاظ من النوم، ترتبط بالإصابة المسبقة بالصداع النصفي بشكل عام، و الصداع النصفي الأيسر يتأثر بحالة النوم الصحية، فالأرق واضطرابات النوم من مسبباته، وبشكل عام هنالك أسباب عدة للصداع النصفي الأيسر أوردها موقع "ويب طب" ونستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم.

أسباب الصداع النصفي الأيسر:

شرب المشروبات الضارة التي تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ.

سوء التغذية وهبوط السكر في الدم.

فتزداد احتمالية الإصابة بالصداع.

الأطعمة المعلبة و المعدة مسبقا و المصنعة تسلل الصداع النصفي الأيسر.

اضطرابات النوم وقلته وتكرار حدوث ذلك.

الأمراض الموسمية كنزلات برد والإنفلونزا تسبب الصداع النصفي.

الحساسية في الأنف واحتقان الجيوب الأنفية يسبب صداع الرأس.

صداع الرأس النصفي دليل على وجود التهاب في الدماغ.

بعض الأدوية تسبب الصداع.

أمراض بالجهاز العصبي تسبب الصداع النصفي.

مشاكل البصر والتغيرات في الرؤية تسبب الصداع.

التعرض للإصابة بارتجاج المخ.

من مسببات الصداع النصفي ارتفاع ضغط الدم.

الصداع النصفي الشديد دليل على السكتة الدماغية وأورام الدماغ.

علاج الصداع النصفي:

التغيير في نمط الحياة وإتباع نظام حياة صحي في التغذية و النوم و النشاط البدني.

السيطرة على الأمراض المسببة بالتعاون مع الأطباء المختصين.

تناول مسكنات الالم ولكن وفق الوصفة الطبية حتى لا تسبب رد فعل عكسي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.