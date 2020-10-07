دراسة: ما العلاقة بين فيروس كورونا والتهاب الدماغ

أكدت الدراسات الطبية الحديثة التي درست تأثير فيروس كورونا على الصحة ككل، أن تأثير الفيروس يستمر حتى بعد التعافي و الشفاء منه، ويصل تأثيره إلى كل أعضاء الجسم، وهاهي دراسة جديدة تؤكد على ذلك وتضيف تأثير سلبي جديد لفيروس كورونا على الدماغ، إليكم التفاصيل.

فيروس كورونا والتهاب الدماغ:

أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، يؤثر على صحة الدماغ ويسب التهابات في الدماغ، وقد يكون ذلك أحد أسباب الوفاة بعد الإصابة بالفيروس.

تفاصيل الدراسة:

ذكر الباحثون من هامبورج وفرايبورج بعد فحوص أجروها على جثامين 43 متوفى بفيروس كورونا المستجد في دورية "لانسيت نيورولوجي" المتخصصة أنهم اكتشفوا الفيروس أو بروتيناته في جذع الدماغ أو الأعصاب الناشئة هناك في 21 حالة وفاة.

ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن مستويات الفيروس كانت منخفضة للغاية. وأوضح الباحثون أن المرضى الذين كان لديهم أعلى حمولة فيروسية لم يظهروا تغيرات في الدماغ أكثر من أولئك الذين ماتوا ولم يتم العثور على الفيروس في دماغهم.

ومع ذلك، أظهر الباحثون رد فعل مناعي لدى المتوفين الذين أصيبت أدمغتهم بالفيروس. واستنتجوا من هذا أن الخلايا الالتهابية يمكن أن تكون مسؤولة عن الأعراض العصبية من اضطرابات حاسة الشم إلى الصداع والسكتات الدماغية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.