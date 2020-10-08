للرجال طرق جديدة وطبيعية لفرد الشعر

طرق طبيعية لفرد شعر الرجال، بعض الرجال يمتلكون نوع الشعر الجاف أو الشعر المجعد أو كلاهما، وفي تلك الحالة تكون هناك مشكلة عند تسريح الشعر وتمشيطه، وهي بالنسبة للرجال مشكلة عن النساء إذ أن النساء يساعدهن أن شعرهن طويل، على عكس الرجال فشعرهم قصير ولا يمكن تصفيفه بسهولة، لذلك يلجأ بعض الرجال إلى الذهاب لصالونات التجميل الخاصة بالرجال، لكي يجدوا حل لذلك عن طريق فرد الشعر، ولكن يجب العلم أن هناك طرق فرد الشعر الآمنة وطرق فرد الشعر الضارة، لذلك ففي بعض الحالات تنجح لدى البعض والبعض الآخر يفشل في فرد شعره.

طرق معروفة لفرد شعر الرجال

تعتبر طريقة فرد الشعر بالكيراتين هي من الطرق الأشهر المستخدمة للرجال لفرد الشعر، والكيراتين هو عبارة عن نوع من بروتينات الشعر يتم تطبيقه على فروة الشعر حتى الجذور بشكل جيد ومتساوي، ويتم استخدام مكواة الشعر لفرد الشعر كذلك، تختلف الكمية والمدة من شخص لآخر حسب طول الشعر وكثافته، ويظل تأثير الكيراتين على الشعر لمدة شهرين حتى ثلاثة أشهر.

وصفات بمكونات طبيعية لفرد شعر الرجال المجعد

طرق فرد الشعر الحالية المتبعة تحمل ضررًا كبيرًا على الشعر لدى الرجال على المدى البعيد، لأنها تتكون من مواد كيميائية ضارة، لذلك يفضل استخدام وصفات طبيعية لفرد شعر الرجال لنتيجة مضمونة وأكيدة ومن تلك الطرق:

البيض لفرد الشعر

تتكون وصفة البيض من بيضتين ويتم خفقهما، ومقدار 4 ملاعق زيت زيتون.

استخدام البيض لفرد الشعر

نخلط المكونين السابقين معًا، ومن ثم يطبق على الشعر بدايةً من الفروة حتى الجذور، وننتظر لمدة ساعة حتى نغسل الشعر بماء فاتر وشامبو مخصص للشعر.

الحليب لتنعيم الشعر

يساعد الحليب على فرد الشعر طبيعيًا سواء للنساء أو للرجال، وتتكون تلك الوصفة من نصف كوب من كل من الحليب والماء.

استخدام الحليب لتنعيم الشعر

نقوم بمزج كلا المكونين معًا ومن ثم يتم وضعه ببخاخ صغير قابل للاستخدام، ونقوم برشه على الشعر بشكل جيد، ويتم غسله بعد مرور ساعتين على الأقل، وتكرر الوصفة بمعدل ثلاث مرات أسبوعيًا.