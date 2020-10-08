طرق طبيعية لتفتيح الشعر الداكن

تفتيح الشعر الداكن، جميع ألوان الشعر سواء كان الشعر الداكن أو الشعر الفاتح، فلكل منهما طلته المميزة التي تضاف لصاحبة ذلك الشعر، ولكن كثيرًا ما تشعر النساء بالملل من لون الشعر الحالي وخاصةً الشعر الداكن لذلك يحتجن إلى طرق تفتيح الشعر الغامق ولكن بمكونات ووصفات طبيعية، لأن صبغات الشعر الكيميائية تؤذي الشعر بشكل كبير وخاصةً بعدما يختفي أثر الصبغة من الشعر.

زيوت طبيعية لتفتيح الشعر الداكن

الزيوت الطبيعية والوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل لتغيير لون الشعر ومن تلك الزيوت:

زيت الخروع

واحد من الزيوت المختصة لعلاج مشاكل الشعر مثل الهيشان والتقصف، ويحسن من نمو الشعر من الفروة حتى الجذور، كما أنه يسمح بتفتيح الشعر طبيعيًا من خلال تطبيق كمية مناسبة منه على فروة الشعر وهو دافئ.

زيت البابونج

يعتبر زيت البابونج من علاجات الشعر الطبيعية التي تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، وترطيب فروة الشعر، ومنع تكون القشرة التي تسبب آلامًا في فروة الشعر، وهو أيضًا يعمل على تغيير لون الشعر الغامق الفاتح بطريقة طبيعية، ويتم ذلك من وضع كمية من الزيت إلى حناء الشعر.

زيت جوز الهند

من أكثر الزيوت فاعلية في تفتيح الشعر بشكل طبيعي، كما أن له القدرة على زيادة معدل نمو الشعر ليزيد من كثافته وطوله، بالإضافة إلى أنه يترك رائحة محببة ومقبولة على الشعر بعد استخدامه.

وصفة طبيعية لتفتيح لون الشعر

تساعد تلك الوصفة على الحصول على لون فاتح من الشعر بطريقة طبيعية:

بابونج: 2 ملعقة كبيرة.

ماء: نصف لتر.

عصير ليمون: عصير حبة كاملة من الليمون.

كريم ترطيب: 3 ملاعق كبيرة.

نضع الماء في قدر متوسط على نار هادئة وننتظر حتى يدفأ، ومن ثم نضيف إليه كريم الترطيب مع البابونج وعصير الليمون، ونقلب المكونات معًا. نترك جميع المقادير سويًا بالماء لمدة لا تزيد عن سبع دقائق. عندما يبرد المزيج، نقوم بتطبيق كمية مناسبة منه على الشعر بشكل متساوي. يجب التعرض لأشعة الشمس أثناء تطبيق تلك الوصفة على الشعر. في النهاية يتم غسل الشعر بماء فاتر، وتكرر تلك الوصفة بمعدل يوم بعد يوم لحوالي أسبوعين.

المكوناتطريقة التحضير