طريقة علاج الزكام لمرضى الضغط والسكر، تحتاج إلى استشارة طبية وذلك لأن هنالك كثير من الأدوية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على صحة مرضى السكري و الضغط، وعن ذلك سألنا طبيب الباطنية الدكتور أشرف عبدالله من مستشفى حراء العام، وأفادنا بالتالي..

طريقة علاج الزكام لمرضى الضغط والسكر:

مرضى السكري و الضغط هما بحاجة دائمة غلى استشارة طبيب مختص في حال الإصابة بأي أمراض شائعة كالأمراض الموسمية ومنها الزكام و الانفلونزا، وذلك لأن هنالك أدوية يمكن أن تؤثر سلبا على صحتهم، وقد تفاقم حالة الإصابة مثل مضادات الاحتقان التي تزيد من ضيق الأوعية الدموية وهذا يشكل خطر على مرضى الضغط، وكذلك مريض السكري فالأدوية التي تعالج الزكام بعضها يحتوي على سكر، ولتفادي ذلك ننصح بالآتي:

تناول الأدوية التي تعالج الزكام المخصصة لمرضى الضغط و السكري تحت إشراف طبيب مختص.

الإكثار من شرب السوائل خلال اليوم لتعويض فقدن السوائل ولتفادي الجفاف.

الاستعانة بالعلاجات الشعبية البسيطة مثل الغرغرة بالملح والتبخير للسيطرة على أعراض الزكام.

استخدام بخاخ الأنف المحتوي على محلول ملحي لعلاج الإنسداد في الأنف.

يمكن تناول المسكنات الطبية البسيطة.

زيادة الرطوبة في المنزل من خلال استخدام بخاخ مرطب للهواء.

وأخيرًا و الأهم زيادة عدد مرات الفحص لمستوى السكر و الضغط خلال اليوم ومراقبة أي أعراض جديدة يمكن أن تظهر خلال فترة العلاج من الزكام.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.