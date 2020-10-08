فوائد اللوز الكنز الطبيعي والصحي

كثيرة دوت الخليج اصناف المكسرات الشهية التي نتناولها في سهراتنا ومناسباتنا الخاصة مع الاصدقاء والعائلة، لكن اللوز يبقى الصنف الاكثر صحية والذي ينصح بتناوله نيئاً بشكل خاص دون تمليح او اضافات كيماوية اليه.

تزهر شجرة اللوز عند نهاية فصل الشتاء وقدوم الربيع، الى ان تنضج الثمار بعد حوالي 6 اشهر لنحصل على لوز اشقر لذيذ وغني بالفوائد الصحية.

وليس مبالغ فيه القول ان اللوز هو كنز طبيعي صحي، وبحسب الدكتور صفوق العنزي، فإن اللوز أقرب ما يكون إلى الكمال كطعام، فهو يحتوي على الدهون الصحية والألياف والبروتين والمغنيسيوم وفيتامين اي.

فلنتعرف سوياً على ابرز فوائد اللوز في مجالات الصحة والجمال كما اوردها موقع "ويب طب".

فوائد اللوز الصحية والجمالية

اللوز انواع، منه اللوز البري الذي يحتوي على مادة الاميغدالين والتي عندما تتحلل في الجسم، تقوم بإنتاج حمض سيانيني سام. وظعم هذا اللوز مر ولا ينصح بتناوله الا بكميات صغيرة.

وهناك ايضا اللوز العادي الذي يمتاز بطعمه الحلو كون كمية الاميغدالين فيه قليلة.

ومن فوائد اللوز الصحية:

• اللوز غني بالاحماض الدهنية غير المشبعة التي تساعد على خفض الكوليسترول وضغط الدم وتقوية العظام.

• يساعد اللوز على موازنة السكر في الدم وتخفيف الحرقة في المعدة.

• نظراً لغناه بالمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين اي، فإن اللوز ممتاز لخفض الدم وتقوية العظام.

• يعمل اللوز على تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر وتنشيط عمل الدماغ.

• التقليل من الالتهابات التي يمكن ان تصيب الجسم.

• اللوز من المكسرات التي تزيد من الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

• يساعد اللوز النساء الحوامل على تخفيف الغثيان الصباحي المرافق للحمل، كما انه غني بحمض الفوليك الضروري لمنع التشوهات الخلقية عند الاجنة.

• ينصح مرضى السرطان بإدخال اللوز ضمن حميتهم الغذائية، نظراً لمحتواه العالي من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، والأحماض الدهنية، والمواد الكيميائية النباتية، والتي تحول دون انتشار السرطان في الجسم.

• الحفاظ على صحة القلب والاوعية الدموية. وتشير دراسات عدة الى ان تناول 15 حبة يومياً من اللوز يسهم في الحفاظ على الصحة خصوصاً لدى الاشخاص الذين عانوا من مشاكل في الشرايين التاجية.

• تحسين الرؤية والحماية من الكاتاراكت او مرض الساد.

• المساعدة على التخسيس وانقاص الوزن من خلال تحفيز عملية الايض وحرق الدهون في الجسم.

فوائد اللوز الجمالية

بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة والاحماض وغيرها، فإن زيت اللوز له فوائد جمالية لا تحصى ايضاً اهمها:

• تحسين مرونة الجلد.

• التخفيف من التجاعيد والندبات.

• تجديد الخلايا، لذا يتم استخدامه في العديد من مستحضرات التجميل كمركب رئيسي.

• تدليك الجسم بزيت اللوز يهدئ ويخفف من جفاف الجلد.

كيفية تناول اللوز

يمكن تناول اللوز بيئاً او مملحاً كما دوت الخليج الحال مع باقي انواع المكسرات، لكن ينصح بنقعه في الماء لعدة ساعات قبل اكله كونه صعب الهضم.

كما يفضل تناوله دون اضافة الملح للحصول على فوائده الصحية والجمالية.

وقديماً كان ينصح بإزالة قشرة اللوز، لكن مؤخراً وجد أن قشرة اللوز تتركز فيها مضادات الأكسدة 10 أضعاف أكثر من جسم اللوزة، وهي تحارب الجذور الحرة التي تضر الخلايا، لذا يوصى بإبقاء القشرة.

يمكن ايضاً اضافة اللوز الى الطعام والحلويات، سواء في الكيكات او حلوى معجون اللوز المصنوعة من اللوز والمعروف عنها انها من بين الحلوى الاكثر صحة ويوصى بتناولها على الدوام.