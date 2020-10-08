دراسة: ما مدى خطورة عدم انتظام الدورة الشهرية لدى البنات

الدورة الشهرية دوت الخليج جزء من تكوين جسم الأنثى، وأي تغير بها عن طبيعتها يؤثر بشكل مباشر على الصحة، ودراسات كثيرة بحثت في اضطرابات الدورة الشهرية ومدى تأثيرها، وهاهي دراسة توضح مدى خطورة الاضطرابات، إليكم التفاصيل.

اضطرابات الدورة الشهرية:

كشفت دراسة بحثية أجراها علماء بجامعة كينجز كوليدج البريطانية استمرت 24 عامًا على ما يقرب من 80 ألف ممرضة صحية في الولايات المتحدة، بعضًا من أول الأدلة الحقيقية على وجود علاقة بيه عدم انتظام الدورة الشهرية والوفاة المبكرة.

وحسبما ذكرته صحيف sciencealert وفقًا للبحث الطولي ، الذي بدأ في عام 1989 ، فإن الأشخاص الذين يعانون من دورات شهرية غير منتظمة وطويلة في فترة المراهقة وطوال فترة البلوغ، هم أكثر عرضة للوفاة قبل سن 70 مقارنة بأولئك الذين يعانون من دورات شهرية أقصر وأكثر انتظامًا. كان هذا الارتباط قوياً بشكل خاص للوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وبدرجة أقل ، الوفيات المرتبطة بالسرطان.

نتيجة الدراسة:

وقال كيم جوناس اختصاصي الفسيولوجيا الإنجابية في كينجز كوليدج ، والذي لم يشارك في البحث ما نأمل أن تحققه هذه الدراسة هو زيادة الوعي بشأن عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة التعليم وتشجيع النساء والأطباء على التفكير في الدورة الشهرية عند تقييم الصحة.

وأوضح الباحثون إن هذه الدراسة لا تعني أن جميع النساء اللواتي عانين من دورات شهرية غير منتظمة يجب أن يشعرن بالقلق هناك الكثير من الأبحاث التي يجب إجراؤها في هذا المجال ومن المحتمل أن تلعب العديد من العوامل.