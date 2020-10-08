فوائد المانجو للشعر لتغذية وفرد الشعر والعناية البشرة

فوائد المانجو للشعر، من المعروف أن المانجو من الفواكه التي يحب تناولها الكبار والصغار وإذا كانت عصير ولكن لا يعلم الكثيرات المانجو مفيده للشعر وتحتوي على الكثير من الفوائد الهامة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي عن فوائد المانجو للشعر والبشرة.

فوائد المانجو للشعر

المانجو يوجد فيه نسبة كبيرة من فيتامين سي والتي تعمل على إنتاج الكولاجين ويحافظ على صحة الشعر بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين a الذي يدخل في معالجة الشعر الباهت ويجعله لامع ويساهم بشكل كبير في الحفاظ على فروة الرأس الصحية.

يتم استخدام المانجو في القضاء على قشرات الرأس، وذلك بفضل احتوائها على البيتا كاروتين الذي يساعد على إزالة القشرة من الشعر.

فوائد المانجو للتجاعيد البشرة

ويساعد المانجو على التخلص من التجاعيد التي تظهر في البشرة والتخلص من الخطوط الدقيقة على الجلد، وذلك عند خلط لب المانجو مع بياض البيض واخلطي المكونات حتى تصبح عجينة ووضعها على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم يتم تنظيفها بالماء الدافئ حيث تحتوي هذه الخلطة على الكولاجين مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة البشرة ونضارتها.

تنظيف البشرة بالمانجو

يتم استخدام المانجو في تنظيف البشرة عن طريق طحن لب المانجو وتجفيفه وبعد ذلك يتم إضافة القليل من الماء يوضع على البشرة وخلطة مع الحليب ويقلب ويترك لمدة 15 دقيقة على البشرة مع التدليك وبعدها يشطف بالماء.