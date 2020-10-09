11 طريقة للسيطرة على ادمان الطعام وفقدان الدهون بشكل اسرع

اثبتت الابحاث ان في هرمونات معينة في اجسامنا ، مسؤولة عن الادمان ، ومن ضمنها ادمان الاكل ، لان ناس قليلة جدا بيقدروا يسيطروا على نوعية وكمية الاكل اللي بياكلوه ، وده مش بيأدي بس للسمنة ، ولكن كمان لبعض الاضطرابات العقلية ، زي الاكتئاب ، والنهاردة جمعنالكم من خلال موضوعنا نصايح للسيطرة على ادمان الطعام من خبراء ومتخصصين التغذية.

نصايح للسيطرة على ادمان الطعام:

1- استبدلي الاطعمة المصنعة والمحليات بالبدائل المغذية:

كتير من الباحثين اثبتوا ان المنتجات اللي بتحتوي على مستويات عالية من السكر والمحليات الصناعية والدهون بتسبب الادمان ، من خلال اثارة تفاعلات كيميائية في الجسم ، تحتوي الاطعمة المصنعة في الغالب على المكونات دي ، عشان كده مهم جدا تجنبها والاعتماد على المنتجات الصحية ، وعشان تسهلي على نفسك قبل ما تروحي تشتري مسنلزمات البيت ، اعملي قايمة عشان تلتزمي بيها ومتخرجيش عنها وتشتري حاجات مش متوقعة.

2- اتحكمي في الكميات:

لو مش هتقدري تستبعدي الاطعمة غير الصحية تماما من نظامك الغذائي ، خبراء التغذية بيقولوا انك ممكن تقللي ادمانك ليها عن طريق اكل كمية معينة منها بس ، على سبيل المثال ، لو عايزة تاكلي بطاطس شيبسي ، اشتري اصغر حجم مرة واحدة في الاسبوع ، واعرفي ايه الكمية الآمنة بالنسبة لك ممكن تاكليها ، ولو حسيتي انك لسه جعانة ، استني حوالي 30 دقيقة قبل ما تاكلي وجبة تانية ، لانه خلال الوقت ده ممكن رغبتك في الاكل تختفي ومتاكليش تاني.

3- كلي وجبات صحية بشكل منتظم:

تقدري تقللي رغبتك الشديدة في اكل منتجات معينة لو قدرتي تلبي احتياجاتك الغذائية من خلال وجبات متوازنة ، واكيد كلنا سمعنا ان وجبة الفطار هي اهم وجبة في اليوم ، ولكن بالاضافة لده كمان ، المتخصصين في الصحة العقلية بيقولوا انه اذا اخترتي طعام صحي في اول اليوم ، ده هيساهم بشكل عام انك تدخلي المنتجات الصحية في روتينك.

4- غيري عاداتك الاجتماعية:

الخبراء والمتخصصين بيقولوا ان مدمنين الطعام محتاجين يكسروا الحلقة ، بالظبط زي المدمنين على اي حاجة تانية ، تغيير روتينك اليومي ممكن يساعد بشكل كبير على التخلص من عاداتك الغذائية الغير صحية ، حاولي انك تقضي وقت اكتر في انشطة مافيهاش اكل ، يعني بدل ما تخرجي مع اصحابك تاكلوا بره ، ممكن كبديل تروحوا تتفرجوا على فيلم او تتمشوا.

5- كلي ببطء:

ركزي على الاكل وامضغيه كويس ، هرموناتنا هي المسؤولة عن التحكم في شهيتنا والسعرات الحرارية ، والموضوع بياخد حوالي 20 دقيقة لارسال اشارات للمخ انك خلاص وصلتي للامتلاء ومش محتاجة اكل تاني ، عشان كده البطء هيقلل بشكل كبير من فرص الافراط في الاكل واكتساب الوزن.

6- انتبهي للاكل العاطفي:

كتير من الناس بيفكروا ان اكل كمية كبيرة من الطعام اثناء الشعور بالضيق او التوتر ممكن يساعد على تحسين الحالة النفسية ، ولكن الحقيقة ان هو بيزود بس الرغبة الشديدة في الاكل ، ومالوش علاقة بحل اي مشكلة ، اول حاجة الاكل العاطفي في الغالب بيكون مرتبط باختيار اطعمة غير صحية زي الحلويات, المعجنات, والبيتزا وغيرها من الاكلات ، وتقدري تتغلبي على ده من خلال انك تلاقي طرق صحية عشان تتغلبي على التوتر ، ممكن يساعد انك تمارسي التأمل, اليوجا, التمارين الرياضية, تتكلمي مع صديق, تقري كتاب, تتفرجي على افلام ومسلسلات ، ده هيساعد بشكل كبير في التخلص من التوتر ، وهيساعد كمان في انقاص الوزن.

7- اتجنبي الكافيين:

النوم الجيد مهم جدا عشان تحافظي على صحتك وتقدري تتعاملي مع الاجهاد اليومي ، وممكن انه الكافيين لانه يعتبر منشط يسببلك ارق وميخلكيش تنامي كويس ، بالاضافة لده وحسب اللي اظهرته الابحاث ، ان في علاقة بين قلة النوم وزيادة الوزن ، عشان كده تقليل الكافيين ممكن انه يساعد بشكل ملحوظ على انقاص الوزن.

8- اطبخي وجباتك في البيت:

اكل الوجبات في البيت طريقة صحية اكتر ليكي ، لانه هيديكي تحكم اكتر في نوعية الاكل ، والخبراء والمتخصصين بيقولوا لما تعرفي بالظبط كمية الملح, السكر, او الدهون اللي بتدخل طبقك وامتى تقدري تبدلي المكونات او تستغني عنها ، ده هيخليكي توصلي للسعرات الغذائية اللي محتاجها الجسم بس ومتاخديش اكتر منها.

9- حطي لنفسك مكافآت مع كل انجاز:

لما توصلي لمرحلة او تحققي هدف او انجاز معين كافئي نفسك ، ممكن مثلا تعملي اي حاجة بتحبيها ، بعد اسبوع من التمارين المنتظمة ، او حددي هدف انك تاكلي اكل صحي لمدة شهر ، ولما تنجحي في تحقيق الهدف ده اطلعي رحلة مع اصحابك وابسطي نفسك ، الخبراء بيقولوا ان النوع ده من نظام المكافآت بيساعد فعلا في التغلب على ادمان الطعام.

10- اهتمي بجسمك:

الدراسات اثبتت ان المساج ممكن يكون جزء مفيد من برنامج انقاص الوزن ، على سبيل المثال ، التدليك او المساج السويدي مفيد جدا للدورة الدموية والعضلات ، وبيأثر على المناطق اللي بتعاني من مشاكل في الجسم وبيحسن من الصحة العامة ، وتقدري كمان تستخدمي كريمات مخصوص للمساج تدلكي بيها لنفسك في المناطق اللي فيها مشاكل زي البطن, الساقين, الوركين.

11- اطلبي مساعدة متخصصة:

ممكن التعامل ممكن نتايج ادمان الاكل يكون مربك جدا ومتعرفيش انتي تتعاملي معاه بنفسك ، في الحالة دي هيكون الاختيار الافضل انك تستشيري متخصص ، لو حاسه انك بتعاني من اضطراب الاكل روحي للدكتور فورا ، هيقولك على طرق العلاج والادوية المناسبة.

هل عندك نوع معين من الاكل مدمنة عليه؟ هل عندك طرق خاصة للتخلص من الادمان ده؟ شاركينا تجربتك.

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