وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه نهائيا في أسبوع فقط

النظافة الشخصية من الاهتمام الأساسية عن النساء وقد يعتبر شعر الوجه أكثر الكوابيس وحرجا عند أكثر النساء، وقد يسبب الإحراج العديد من النساء خاصة إن كان ملحوظا للأخرين، وتوجد الكثير من الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر الزائد من الوجه نهائيا بكل سهولة بكافة الطرق التقليدية التي يعرفونها فهي لا تحتوي علي أي مواد كيميائية تضر بشرتك، إلا أنها سوف تجعلك تتمتعين بنتائج رائعة جدا بدون أي أعراض جانبية، ولذلك نقدم لكم وصفات طبيعية لإزالة الشعر من الوجه نهائيا ولا تترك بعدها أي أثار جانبية أو أضرار البشرة الحساسة. وصفة الزبادي والطحين لإزالة الشعر الوجه وتبيضه. نصف كوب زبادي. ملعقتان كبيرتان من الطحين (دقيق أبيض) . ملعقة كبيرة كركم. وصفة الزبادي والطحين لإزالة الشعر الوجه وتبيضه. طريقة العمل: في وعاء مناسب ضعي في كلا من نصف كوب زبادي وملعقتان من الطحين وملعقة كركم، ثم اخلطي المكونات جيدا حتي تحصلي علي قوام كريمي.

ضعي الخليط علي وجهك واتركي لمدة 40 دقيقة حتي يجف تماما، ثم قومي بفرك وجهك ثم اغسلي بالماء الدافي والصابون.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع حتي تحصلي علي أفضل نتائج. وصفة بياض البيض لإزالة الشعر من الوجه. واحدة بياض البيض. ملعقة صغيرة كركم. وصفة بياض البيض لإزالة الشعر من الوجه. طريقة العمل: في وعاء مناسب ضعي في كلا من بياض البيضة وملعقة صغيرة كركم، ثم اخلطي المكونات جيدا.

ضعي الخليط علي وجهك واتركي حتي يجف تماما لمدة 50 دقيقة.

قومي بتقشير وجهك ثم اغسلي بالماء الدافي والصابون.

يمكن تكرار هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا للتخلص نهائيا من الشعر الزائد. وصفة بودرة الشب وماء الورد لإزالة الشعر الزائد من الوجه. ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد. نصف ملعقة بودرة الشب. قطرات زيت جوز الهند كرة قطنية. طريقة العمل: في وعاء مناسب ضعي في كلا من ثلاث ملاعق ماء الورد ونصف ملعقة بودرة الشب، ثم اخلطي المكونات جيدا حتي تذوب البودرة الشب في ماء الورد تماما.

اغمسي كرة القطنية في هذا الخليط وامسحي بها وجهك، ثم اتركي الخليط حتي يجف تماما علي وجهك، ثم ضعي الخليط علي وجهك مرة أخري وكرري نفس العملية لمدة نصف ساعة.

ضعي زيت جوز الهند علي وجهك حتي يساعد علي ترطيبه.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع حتي تتخلصي نهائيا من شعر الوجه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه نهائيا في أسبوع فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.