افضل 10 ماسكات من مكونين اتنين بس لبشرة نقية وصحية

ضروري انك تدخلي ماسكات الوجه في روتين العناية ببشرتك عشان تحافظي عليها صحية ، الماسكات تعتبر علاج مثالي لمشاكل جلدية كتير ، اهتمي ببشرتك بماسك واحد في الاسبوع بمكونات بسيطة وسهلة ، والنهاردة هنشارك مع كل بنات حوا ماسكات للبشرة من مكونين اتنين بس ، وفعالة جدا للحفاظ على بشرتك نقية وصحية.

ماسكات للبشرة من مكونين:

1- ماسك لحب الشباب:

امزجي 2 معلقة كبيرة من جل الصبار مع كام نقطة من زيت شجرة الشاي ، افردي الماسك على بشرتك وسيبيه 15 دقيقة او حطيه كعلاج موضعي على حب الشباب وسيبيه طول الليل واغسليه الصبح.

الصبار وزيت شجرة الشاي الاتنين من مضادات البكتيريا اللي بتحارب حب الشباب والبثور.

2- ماسك لشد البشرة:

امزجي 2 معلقة كبيرة قهوة مطحونة مع 2 معلقة كبيرة عسل نحل ، حطي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 15 – 30 دقيقة.

القهوة بتساعد على انعاش وشد البشرة ، وبتديها اشراقة فورية.

3- ماسك لازالة الرؤوس السودا وتقليل حجم المسام:

امزجي 1 معلقة كبيرة من البيكنج صودا “الكربوناتو” مع 1 معلقة كبيرة من خل التفاح ، وحطي الخليط على الرؤوس السودا لمدة 5 – 10 دقايق وبعدين اغسليه ، او امزجي ¼ معلقة صغيرة من القرفة المطحونة مع 2 معلقة كبيرة عسل نحل ، افركي المنطقة بالراحة بالخليط لمدة دقايق وبعدين اغسليه ، متستخدميش القرفة لو بشرتك حساسة.

الماسك ده بيساعد على ازالة الرؤوس السودا وتقليل حجم المسام.

4- ماسك للتنضيف العميق للبشرة:

لو بتعاني من المسام الواسعة والبقع الغامقة على بشرتك الماسك ده هيكون مفيد جدا ليكي ، امزجي 1 معلقة كبيرة من طين البنتونيت او طين البشرة العادي مع 2 معلقة كبيرة من خل التفاح ، حطي الخليط على البشرة لمدة 10 دقايق وبعدين اغسليه ، ورطبي البشرة بكريم مرطب.

5- ماسك لشباب البشرة:

امزجي 2 معلقة كبيرة من جل الصبار مع 1 معلقة كبيرة من بياض البيض ، افردي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 30 دقيقة وبعدين اغسليه.

الصبار بيرطب البشرة وبيحافظ على مرونتها ، وبياض البيض بيدي البشرة جرعة بروتين ضرورية لانتاج الكولاجين اللي بيحافظ على شباب البشرة.

6- ماسك ليلي لتفتيح البشرة:

امزجي 2 معلقة كبيرة من حليب جوز الهند مع 1 معلقة كبيرة من عصير الطماطم ، حطي الماسك على البشرة وسيبيه طول الليل واغسليه الصبح.

الطماطم بتحتوي على حمض الفاكهة وحليب جوز الهند مفيد جدا للحصول على بشرة صافية وفاتحة وبلون موحد.

7- ماسك للبشرة الدهنية:

امزجي 1 معلقة صغيرة من الكركم مع 2 معلقة كبيرة من جل الصبار ، حطي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة وبعديني اغسليه ، كرري الماسك ده مرتين في الاسبوع.

الماسك بيساعد على التنضيف العميق لمسام البشرة وازالة الجلد الميت للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

8- ماسك لتنقية البشرة:

امزجي 2 معلقة كبيرة من العسل مع 1 – 2 نقطة من زيت شجرة الشاي او زيت الليمون ، حطي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 30 دقيقة وبعدين اغسليه.

العسل يعتبر مضاد طبيعي للبكتيريا وده بيخليه علاج ممتاز لحب الشباب بسبب خصائصة الغنية بمضادات الاكسدة ، والليمون بيساعد على علاج ندبات حب الشباب والبقع الغامقة والهالات السودا.

9- ماسك لبشرة متوهجة ونقية:

امزجي 2 معلقة كبيرة من الزبادي مع ¼ معلقة صغيرة من الكركم ، حطي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة وبعدين اغسليه.

الماسك ده بينضف البشرة بعمق من الزيوت والشوائب وخلايا الجلد الميتة للحصول على بشرة نقية ومتوهجة.

10- ماسك ليلي للتجاعيد والخطوط الرفيعة:

امزجي 4 معالق كبيرة من زيت الجوجوبا او اي نوع زيت للبشرة مع 1 معلقة كبيرة عسل و 4 نقط من زيت شجرة الشاي “اختياري” ، خدي من الخليط 2 – 3 نقط ودلكي بيهم البشرة لمدة 5 دقايق ، وبعدين سيبيه لمدة 30 دقيقة ، او سيبيه طول الليل واغسليه الصبح.

الماسك ده بيساعد على ترطيب البشرة والحفاظ عليها صحية ، وبيحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة.

11 نصيحة رائعة لتحسين روتين العناية ببشرتك عشان يديكي نتيجة افضل