دراسة: ما العلاقة بين الاستحمام بالماء الساخن وطول العمر

كثيرة دوت الخليج الدراسات الطبية والصحية التي بحثت في فوائد الاستحمام أو الجلوس في الماء سواء الماء البارد أو الماء الحار، وتقاربت الفوائد في الحالتين، وهاهي دراسة جديدة تضيف فائدة للاستحمام أو الجلوس في الماء الحار، إلا أنها فائدة مهمة، إليكم التفاصيل.

فوائد الاستحمام:

أكد بحث للدكتور هاياساكا شينيا من جامعة طوكيو نشر في موقع NIPPON الياباني، أن الاستحمام المنتظم في حوض يطيل العمر، فقد تم إجراء دراسة على ثلاثين ألف شخص، على مدى عشرين عاماً، وظهرت نتائجها العام الجاري، تبين فيها أن الذين يستحمون بانتظام عبر نقع أجسامهم في أحواض مياه ساخنة، تفادوا خطر الإصابة بأمراض خطيرة، كالسكتات الدماغية وأمراض القلب، بما نسبته 30% قياساً بالأشخاص الذين لا يستحمون بانتظام، ويقتصر استحمامهم على مرة أو اثنتين في الأسبوع.

طول العمر:

علّق شينيا على نتائج تلك الدراسة، بأنه من المرجّح وعلى نحو متزايد، بأن الاستحمام المنتظم قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى طول عمر اليابانيين، كما قال، مشيراً إلى أنه هو نفسه قد شارك في مشروع بحثي في إحدى الجامعات، عام 2018، تم فيه متابعة ورصد 14 ألف شخص من كبار السن، وعلى مدار ثلاث سنوات، ظهر فيه أن الذين يستحمون بغمر أجسامهم في الماء الساخن، بانتظام، من بين المشمولين بالدراسة، انخفضت لديهم مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، قياساً بالذين يستحمون عددا أقل من المرات، ولا يواظبون على فعل الاستحمام، يوميا.

فوائد الاستحمام بالماء الساخن:

يقول البحث إن رفع حرارة جسم الإنسان، في درجة حرارة لا تقل عن 38 درجة، من خلال الاسترخاء في مغطس من الماء الساخن، يدفع الشرايين للاسترخاء ويسهم بتقوية الدورة الدموية، ويمنح خلايا الجسم الكمية المطلوبة من الأوكسجين، كما يساهم في التخفيف من آلام العظام التي يعاني منها البعض، خاصة آلام فقرات الظهر، ومختلف الأوجاع المزمنة كآلام المفاصل.