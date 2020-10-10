فوائد الفواكه المجففة لمرضى السكري، تختلف حسب نوع الفاكهة المجففة، و الأهم أن الفواكه المجففة تحوي كميات عالية من السكر بالإضافة إلى الكربوهيدرات، لذلك يجب على مرضى السكري تناولها بكميات محددة، حتى لا تتسبب بارتفاع السكر في الدم.

فوائد الفواكه المجففة لمرضى السكري:

ذكر موقع ويب طب مجموعة من الفوائد التي تحققها الفواكه المجففة وهي:

الفاكهة المجففة تساهم في خفض ضغط الدم.

الزبيب من أفضل الفواكه المجففة التي تساهم في التقليل من مستوى السكر في الدم.

التمر أو الزبيب المجفف يساهم في تحسين مستويات الكولسترول في الجسم.

زيادة الشعور بالشبع وكبح الشهية.

بعض انواع الفواكه المجففة يمكن أن تساهم في التقليل من فرص الإصابة بالسكري من النمط الثاني.

مضادات الأكسدة في الفواكه المجففة تحمي من الإصابة بأمراض القلب وامراض الأوعية الدموية وهي أمراض ترتفع نسبة الإصابة بها لدى مرضى السكري.

الفواكه المجففة تعتد ملين طبيعي وتساعد في علاج الإمساك، وهي عرض صحي شائع لدى مرضى السكري.

تناول الفواكه المجففة يساعد على التقليل من فرص الإصابة بالسرطان.

المعادن في الفواكه المجففة تعمل على محاربة هشاشة العظام لدى مرضى السكري.

يمكن تناول عدد محدود من الفواكه المجففة كوجبات خفيفة فهي تساعد على الشعور بالشبع.

الفواكه المجففة غنية بالفيتامينات التي تعزز الصحة العامة وتعزز مناعة الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.