طريقة عمل التاكو المكسيكي بالدجاج باستخدام خبز التورتيلا

طريقة عمل التاكو المكسيكي بالدجاج الذي يعتبر من أشهر وصفات المطبخ المكسيكي الغني جداً والمتميز بالوصفات الرائعة التي تلقى القبول لدى الكثيرين، والتاكو من الوصفات التي يمكن صنعها بالدجاج أو شرائح اللحم أو حتى المأكولات البحرية، وفي هذا المقال سنقدم طريقتها بالدجاج فتابعونا.

صدور دجاج.

حبة بصل مفرومة.

شرائح من الخس.

كوب جبن شيدر مبشورة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة.

خبز التورتيلا أو التاكو.

كوب من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة.

كوب من الفلفل الأخضر المقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

علبة فاصوليا حمراء.

علبة ذرة صفراء.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة مستردة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

فلفل أحمر حار بودر (شطة) حسب الرغبة.

زيت زيتون.

نخلط كل مكونات تتبيلة التاكو وهي الخل والثوم البودر والسكر والكمون والمستردة والملح والفلفل والبابريكا والشطة وزيت الزيتون في وعاء غائر، ويفضل استخدام المضرب اليدوي حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها.

نضع صدور الدجاج داخل التتبيلة ونتركها داخلها ساعة على الأقل وكلما زادت فترة التتبيل كلما كان أفضل.

في وعاء على النار يتم تسخين كمية من الزيت النباتي أو الزبدة ونضيف إليها صدور الدجاج بعدما نخرجها من التتبيلة ونتركها على نار متوسطة مع التقليب على الجانبين حوالي 5 دقائق حتى يتغير لونها وتقترب من النضج.

يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والبصل إلى صدور الدجاج على النار، ويترك المزيج على نار هادئة حتى تمام النضج ثم ترفع من على النار.

نخلط كل مكونات سلطة الفاصوليا مع بعضها في إناء منفصل.

نحضر كمية من خبز التورتيلا والذي كنت قد أعددته لكم في مقال سابق، ونفرد رغيف خبز التاكو ونضع فيه شريحة خس وفوقها قطعة من الدجاج ثم كمية من سلطة الفاصوليا، وأخيراً كمية من جبن الشيدر، ثم نقوم بطي الرغيف بطريقة التاكو، ويوضع على الشواية حتى يأخذ اللون المطلوب ويقلب على الجانب الآخر حتى يحصل على اللون نفسه، وهكذا مع كل كمية التاكو، وبالهناء والشفاء.