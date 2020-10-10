اعراض خشونة الركبة في سن الشباب واسبابها، موضوع هام كون خشونة الركبة والمفاصل دوت الخليج مشكلة يواجهها كبار السن عادة ولها علاقة بامراض الشيخوخة والتقدم بالسن.

لكن حالات من اصابة الشباب بخشونة الركبة والمفاصل باتت تسجل في الآونة الاخيرة، ما يطرح الكثير من الاسئلة حول الاسباب المؤدية اليها وكيفية الوقاية منها.

قبل الخوض في اعراض خشونة الركبة في سن الشباب، فلنتعرف سوياً ما دوت الخليج خشونة الركبة وما اسبابها.

اسباب خشونة الركبة في سن الشباب

بحسب موقع "ويب طب"، فإن خشونة الركبة أو مرض الفصال العظمي في الركب هو عبارة عن حالة مرضية يصاب فيها الشخص بنوع من التحلل والتفتت في الغضاريف التي توفر الدعامة المرنة بين عظام المفصل.

ومع الوقت تصبح فرص تلامس عظام المفصل في منطقة الركبة أعلى مع كل حركة، نتيجة ترقق الفاصل الغضروفي. كذلك قد يتسبب هذا الاحتكاك الحاصل بألم وتورم وتصلب أو حتى بظهور النتوءات العظمية. ما يتسبب في صعوبة مشي المريض وتناقص رغبته في الحركة كي يتجنب الانزعاج والألم المرافقين لحركة مفصل الركبة المصاب.

ومن اسباب خشونة الركبة في سن الشباب:

• زيادة الوزن والبدانة ما يسبب ضعف غضاريف الركبة والتحميل على مفصل الركبة.

• الوضعية الخاطئة في الجلوس لفترات طويلة كالتربيع.

• ضعف العضلات وكثرة التحميل على مفصل الركبة.

• سوء التغذية وعدم تناول الاطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د وفيتامين سي.

• العوامل الوراثية.

• اصابات الركبة، كالالتهاب أو حتى إصابات الملاعب.

اعراض خشونة الركبة في سن الشباب

كل هذه العوامل يمكن ان تسبب خشونة الركبة في سن الشباب واعراضها دوت الخليج:

• سماع صوت طقطقة في الركبة.

• الام شديدة عند صعود السلالم.

• عدم القدرة على الجلوس بوضع القرفصاء والشعور بألم شديد حينها.

تشخيص وعلاج خشونة الركبة في سن الشباب

يخضع المصاب بخشونة الركبة لمجموعة فحوصات، منها اختبار الركبة وعمل اشعة عادية، بغية تحديد العلاج المناسب.

ويعتمد علاج خشونة الركبة بشكا أساسي، على ممارسة تمارين تقوية العضلات المحيطة بالركبة، التي تساعد في علاج خشونة الركبة.

كما قد يوصي الطبيب المختص بأخذ المكملات الغذائية مثل فيتامين سي، أو د، أو الكالسيوم، والاعتماد على الأطعمة الغنية بها بشكل طبيعي، كالأسماك، والتونة، ومنتجات الألبان، والليمون، والبرتقال، والجوافة.

في بعض الحالات، قد يتم اللجوء للعلاج بتناول أكياس فوار تحتوي على خلاصة المادة المسؤولة عن تليين المفصل، مع جرعات من مضادات الالتهاب. او اللجوء إلى حقن موضعي بمادة بلازما جلوكوز وهي بمثابة حقن لتليين المفصل.

كيفية الوقاية من خشونة الركبة

بالوقاية دوماً، يمكن تجنب العديد من المشاكل الصحية ومنها خشونة الركبة في سن الشباب وحتى مع التقدم بالسن، عن طريق اتباع النصائح التالية:

• المشي والحركة والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية لتقوية العظام المحيطة بالركبة.

• تجنب الجلوس لفترات طويلة على مدار اليوم لتجنب ضعف العضلات.

• التعرض للشمس بشكل كافي وذلك لمدة ساعة يوميا خاصة من وقت الشروق حتى الساعة التاسعة صباحا، أو من الساعة الرابعة عصرا وحتى وقت الغروب على لضمان الحصول على فيتامين د.

• التغذية السليمة التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن خاصة الكالسيوم، اضافة الى الفسفور، والزنك، والمغنيسيوم، والحديد، والنحاس، والبوتاسيوم، الموجودة في بعض الاطعمة مثل الحليب، والمنتجات البحرية، والفواكه كالتفاح، والكمثرى، والخوخ، الخضروات الورقية كالجرجير، والخس، والكرات، والفجل.

• شرب الماء بكميات كافية لضمان ليونة المفصل.