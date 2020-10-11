التوعية بسرطان الثدي قبل الوصول إلى مراحله المتقدمة

أكدت الدراسات الطبية و الأطباء المختصين، أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يرفع من نسبة الشفاء إلى أكثر من 90%، ويمكن السيطرة عليه، ومتابعة الحياة الطبيعية بعد الشفاء منه، لذلك فإن التوعية أول طرق الشفاء من سرطان الثدي.

أهمية الفحص المبكر:

يقول محمد عكاشة، المدير الاقليمي المختص بقسم الأورام في أفريقيا والشرق الأوسط في شركة فايزر: "يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً. في منطقتنا، يتم تشخيص أعداد متنامية من حالات الإصابة المتأخرة، ولا يمكن خفض حالات الإصابة إلا من خلال بذل المزيد من الجهود لرفع معدلات الوعي وإجراءات الفحوصات الذاتية المنتظمة والمشاركة في برامج الفحص الوطنية للكشف عن المرض".

المرحلة الأخيرة من سرطان الثدي:

المرحلة الأخيرة دوت الخليج المرحلة الرابعة، وكما ذكر موقع "ويب طب" وهي الأكثر تقدمًا من بين مراحل سرطان الثدي. في هذه المرحلة يكون سرطان الثدي قد انتشر في أنحاء مختلفة من الجسم. ينتشر سرطان الثدي غالبا في العظام، الدماغ، الكبد والرئتين. تدعى المرحلة الرابعة، من مراحل سرطان الثدي أيضًا سرطان الثدي النقيلي.

حقائق حول سرطان الثدي:

يصيب سرطان الثدي أكثر من مليوني امرأة سنوياً وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، وما يزيد عن 200 ألف امرأة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بحسب تقرير جلوبوكان لعام 2018.

وتكون الخلايا السرطانية في مرحلة الإصابة المبكرة بالمرض موضعية ولا تنتشر إلى الأعضاء الأخرى، مع إمكانية تزويد المرضى بخيارات علاجية تشمل التدخل الجراحي والبروتوكولات العلاجية المساعدة.

بينما تنتشر الخلايا السرطانية في مرض سرطان الثدي النقيلي أو في المراحل المتأخرة من سرطان الثدي إلى أعضاء أخرى من الجسم، حيث تهدف الإرشادات والبروتوكولات العلاجية في هذه الحالات إلى السيطرة على تطور المرض لتحسين جودة حياة المرضى.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.