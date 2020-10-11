خسارة وزن العروس، أمر لا يستهان به، خسارة وزن العروس يستوجب وضع برنامج غذائي يلبي احتياجات جسمها ويعزز صحتها وجمالها في آن واحد، خسارة وزن العروس يتطلب الالتزام بمعايير " الوزن، الطول، السن" كي تستفيد العروس من الحمية الصحية المتبعة دون اضرار لاحقة على المدي الطويل.

وبالتالي قد تتوجه شهية العروس إلى بعض الأطعمة التي قد تبدو بسيطة ولن تؤثر على تراكمات دهون جسمها، إلا أن معظم الأطباء المتخصصين أكدوا مع التجربة أن هناك أطعمة قد تعيق خسارة وزن العروس بصفة عامة.

سنختص السطور القادمة بتقديم اهم الاطعمة التي تعيق خسارة وزن العروس بصفة عامة، من خلال أخصائي التغذية باسم شوقي بعيادات الخالدية من جدة، كي تتوخى العروس الحذر وتستشير طبيبها الخاص عند اختيار الاطعمة المناسبة والمساهمة في انقاص وزنها دون المعاناة.

اهم الاطعمة التي تعيق خسارة وزن العروس

وبحسب ما قاله الدكتور باسم، قد تستغرب العروس من أنها تعتمد على بعض الاطعمة التي تعتقد أنها تساعدها على خسارة وزنها، لكن بالعكس قد تعيق تحقيق هدفها، خصوصا إذا كان جسمها من الأنواع التي يصعب إنقاص وزنه، وبالتالي لابد أن تتخذر الحذر من الاطعمة التي تعيق خسارة وزنها على النحو التالي

منتجات الألبان الخالية الدسم.

المنتجات المدون عليها قلية الدسم.

السلطات الخضراء.

الفواكة المجففة.

الدقيق بأنواعه

اطعمة منتجات الألبان الخالية الدسم تعيق خسارة وزن العروس

تركز العروس على تناول منتجات الألبان الخالية الدسم، كي تساعدها على خسارة وزنها خلال الحمية الصحية المتبعة، لكن بالعكس منتجات الألبان الخالية الدسم قد تساهم في شعور بالجوع وعدم فقدانها للوزن.

فضلا عن ذلك تمد منتجان الألبان الخالية الدسم جسم العروس بالعناصر الغذائية الأقل من غيرها، وذلك بخلاف " الحليب والزبادي الكامل الدسم" التي تعد مصدر أساسي للفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون" A، D، K" على وجه الخصوص، كذلك سنجد أن الألبان بصفة عامة حمضية سواء كانت كاملة الدسم أو خالية الدسم وهذه الأحماض تعيق تقليل وزن العروس بصفة عامة.

اطعمة المنتجات المدون عليها فليلة الدسم تعيق خسارة وزن العروس

تفضل العروس شراء المنتجات المدون عليها عبارة " قليلة الدسم" بصفة عامة، لكن للأسف دوت الخليج خدعة تلجأ إليها بعض الشركات، لأنهم يقوموا بتعويض المذاق بالعناصر الآخرى التي تعيق خسارة وزن العروس وغالبا ما تكون " السكر أو الصوديوم".

اطعمة السلطات الخضراء تعيق خسارة وزن العروس

تحرص العروس على تناول أطباق السلطات الخضراء المجهزة في المطاعم، لكنها لا تعلم أنها مخزنة لفترات طويلة، ما يفقدها قيمتها الغذائية، فضلا عن ذلك يضاف إليها بعض العناصر الآخرى التي تخفي الطعم القديم مثل " الجبن المبشور أو الخبز المحمص، وبالتالي تناول العروس حصص معتدلة من السلطات الخضراء الطازج المصنوعة في المنزل أكثر فائدة والتي تساعد على خسارة وزن بالشكل الصحي السليم.

اطعمة الفواكة المجففة تعيق خسارة وزن العروس

ينصح العروس الابتعاد عن اطعمة الفواكة المجففة ضمن حميتها الصحية، كونها من الاطعمة التي تعيق خسارة وزنها، خصوصا " المانجو، التين، البلح"، بالإضافة إلى ذلك تحوي الفواكة المجففة نسبة عالية من السكريات غير المناسبة لتخسيس الوزن بصفة عامة، لكن يمكنها الاعتماد على الفواكة المجففة " التفاح، الجوافة، البرتقال بكميات قليلة دون أضرار خلال خسارتها الوزن المرغوب فيه.

اطعمة الدقيق بأنواعه تعيق خسارة وزن العروس

تعتقد العروس أن الخبز الكامل هو الأفضل و أكثر الأنواع الصحية التي تساعدها على خسارة الوزن، ورغم أن القمح الكامل يمكن أن يكون مناسب خلال اتباع الحميات الصحية المتبعة، إلا أن منتجات القمح وتحديدا " الجلوتين" قد تعيق خسارة وزن العروس.