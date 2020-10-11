وصفة لتبيض الوجه والجسم من أول استخدام بمكونات متوفرة في كل بيت

وصفة لتبيض الوجه والجسم في ثواني، فهذه الخلطة توحد لون بشرتك وتجعل بشرتك بيضاء كالمرآة وتزيل البقع السمراء من الجسم وأيضاً تبيض الأماكن الحساسة وتحت الإبطين فهي توحد لون الجسم بسرعه، هذه الوصفة كلها بمكونات طبيعيه موجودة في معظم البيوت لا تكلفكم إلا القليل من الوقت والمجهود، ليس لها أي أي أضرار جانبية علي البشرة والجسم لأنها كلها مواد طبيعيه، لذا فقد نقدم لكم من خلال موقعنا وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وتبيض الجسم من أول استخدام.

وصفة الليمون والنشأ لتبيض البشرة و الجسم في ثواني

المكونات:

معلقة كبيرة من الكركم المطحون ثلاث ملاعق كبيره من نشأ الذرة ثلاث من الليمون الحامض زيت الورد أو زيت اللوز الحلو

طريقة تحضير الوصفة

أحضري وعاء مناسب ثم قومي بتقطيع الليمون الحامض الي قطع صغيرة ثم ارفعيه علي النار وضيفي عليها كأسان من الماء واتركيه لحد الغليان وعندما يتم نضج الليمون ارفعيه من علي النار، ضعيه في مطحنه كهربائيه وقومي طحنه بمائه أي لا تتخلصي من الماء الذي نضج فيه لأنه غني فبتامين سيي الذي يبيض البشرة. بعد ذلك قومي بإضافة نشأ الأرز وقلبيه جيداً إلا أن يمتزجوا، بعد ذلك قومي بإضافة الكركم المطحون علي الخليط وقلبيهم جيداً حتي يمتزجوا، قومي بتطبيق الوصفة علي جسم نظيف ويمكن أن تضيفي هذه الوصفة علي الجسم كله فهي وصفة رائعة وستلاحظي الفرق من أول استعمال، اتركي هذه الوصفة علي جسمك لمدة ربع ساعة وبعد ذلك اشطفي جسمك بماء دافئ ثم يجفف وبعد ذلك ادهني جسمك بزيت الورد أو زيت اللوز الحلو أو أي زيوت مرطبة.

خلطه لتقشير الجلد الميت وتوحيد لون البشرة والجسم

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال جونسون ملعقتان كبيرتان من السكر الخشن الأبيض ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي الخالي من السكر ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة تحضير مقشر الجلد الميت والموحد للون البشرة والجسم

أحضري إناء نظيف وجاف ثم ضعي ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال جونسون ثم ضعي عليها ملعقتان كبيرتان من السكر الخشن وبعد زلك نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض وبعد ذلك ضيفي ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي الخالي من السكر وبعد ذلك ضيفي زيت الزيتون، بعد ذلك قومي بتقليب الوصفة حتي يمتزجوا تماماً، قومي بتطبيق الوصفة علي كامل الجسم واتركيها علي الجسم لمدة وعمل تقشير لمدة ربع ساعة فهي وصفة مقشرة ومبيضة في آن واحد بعد ذلك اشطفي جسمك بالماء المائل للبرودة، كرري هذه الوصفة ثلاث أو أريع مرات أسبوعياً.