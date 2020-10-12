في الجامعة بنكون محتاجين مكياج بسيط وطبيعي وفي نفس الوقت مياخدش مننا وقت الصبح ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض مكياج للجامعة سهل وسريع في 8 خطوات وبميزانية مناسبة.

مكياج للجامعة:

1- الخطوة 1: احصلي على قاعدة ناعمة

الخطوة الاولى لاي مكياج مهمة لانها بتخلي المكياج في النهاية يطلع مثالي ، ابدأي بموس فونديشن ، واستخدمي فرشة لدمجة على البشرة ، بحيث انه يتفرد بسهولة على الوش ، وحاولي تستخدمي كريم اساس خفيف قدر الامكان لانه اكيد مضر على البشرة استخدام كريم اساس تقيل بشكل يومي لان البشرة محتاجة تتنفس ، وممكن تستبدلي كريم الاساس بكريم BB لانه اخف على البشرة ، ومتنسيش دمج كريم الاساس على الرقبة عشان تبقى نفس لون الوش.

2- الخطوة 2: استخدمي الكونسيلر لاخفاء البقع والهالات السودا

الخطوة التانية استخدمي الكونسيلر تحت العيون لاخفاء الهالات السودا وفي اي مكان ممكن يكون فيه بقع غامقة ، ادمجي الكونسيلر بسفنجة مكياج ، وخدي الكونسيلر المتبقي على السفنجة حطيه على جفون العين ، الجلد اللي موجود تحت العين بيكون رقيق وحساس جدا ، عشان كده اتأكدي انك بتستخدمي طريقة الطبطبة في دمج الكونسيلر تحت العين.

3- الخطوة 3: حطي بودرة التثبيت

دلوقتي بعد ما خلصتي خطوة كريم الاساس والكونسيلر ، استخدمي بودرة مات مضغوطة على منطقة التي زون وعلى كل المناطق اللي محتاجة فعلا بودر عشان اللوك يطلع طبيعي.

4- الخطوة 4: استخدمي تينت للخدود

استخدمي تينت للخدود والشفايف للوك طبيعي ، حطيه على الخدود وادمجيه بالفرشة.

5- الخطوة 5: استخدمي كحل بني

في الخطوة دي استخدمي كحل بني لرسم العيون ، والافضل تستخدمي اللون البني لان الاسود ممكن يبقى مش مناسب للجامعة ، عشان كده استخدمي القلم البني ارسمي بيه فوق خط الرموش وامزجيه بصوابعك.

6- الخطوة 6: املي حواجبك

استخدمي قلم تحديد الحواجب عشان تملي فراغات حواجبك ، وعشان تخلي اللوك طبيعي ، كل اللي هتحتاجي تعمليه انك ترسمي بشكل خفيف على الحاجب خلي ايدك خفيفة اثناء الرسم.

7- الخطوة 7: حطي طبقة من الماسكارا

استخدمي طبقة واحدة من الماسكارا على الرموش ، واتأكدي من ازالة الماسكارا الزيادة من العصايا بتاعة الماسكارا اما على الانبوبة او على منديل ورق ، عشان تضمني الحصول على رموش خالية من اي تكتلات.

وفي حيلة بسيطة عشان تضمني ان الماسكارا تطلع مثالية وخالية من التكتلات ، حطي طبقة الماسكارا على الرموش العلوية ، وسيبيها تنشف وخلصي باقي مكياجك ، وبمجرد ما تنشف ، استخدمي اعواد قطنية لازالة اي ماسكارا زيادة من على الرموش ، لو حاولتي تعملي الخطوة دي قبل ما الماسكارا تنشف كويس هتلطخ العين وهتبوظلك مكياجك كله.

8- الخطوة 8: حطي لون على الشفايف

الخطوة الاخيرة هي وضع الروج ، خدي من تينت الخدود والشفايف على صوباعك البنصر وحطيه على شفايفك ، بالطريقة دي اللون هيفضل ثابت على شفايفك طول اليوم ، بعد ما تخلصي الشفايف خدي التينت اللي باقي على صوباعك امزجيه على الانف هيدي ضي حلو على الوش.

الخطوات بالفيديو:

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